Pará e Pernambuco são conectados em nova música de Aíla e Jáder

A cantora paraense Aíla e o cantor pernambucano Jáder uniram seus estilos para trazer um novo hit para as paradas musicais. O clipe da música “Me Beija” foi lançado nesta quinta-feira (16) e traz a mistura do piseiro com o visual punk-gótico setentista. Com direção de Roberta Carvalho, Aíla e Jáder, o clipe foi gravado entre maçãs do amor e brinquedos giratórios no tradicional Parque de Diversões ITA, em Nazaré na capital paraense.

Composto por luzes e cores vibrantes, a desenvoltura dos artistas se une ao clima leve e descontraído do parque. A união Norte e Nordeste neste trabalho foi bastante comemorada pela cantora. “O Norte e o Nordeste se conectam de muitas maneiras, seja na autenticidade ou na vontade de desbravar esse Brasilzão. Somos as bordas de um país, que insiste em negar os sons que vem das Amazônias. Aqui a gente faz brega, piseiro, samba, rap, lambada, tecnobrega, a gente faz tudo”, declarou.

Já para o cantor pernambucano, o piseiro já era material antigo de trabalho de Jáder. “O piseiro é um ritmo que nasceu no Nordeste e se espalhou rapidamente no Brasil inteiro. Foi muito interessante essa mistura com Aíla, essa fusão Norte-Nordeste deixa a canção muito mais potente”, destacou.

O single "Me Beija" nasceu através do encontro mágico entre os dois artistas, depois de um feat ao vivo no palco do Festival Garanhuns (PE) em 2022. A admiração já era mútua e surgiu a vontade de compartilhar o trabalho. Mesmo à distância, estreitaram a relação compondo juntos algumas músicas, que inclusive, uma delas entrará em breve como trilha sonora de uma série que estreia na Amazon este ano, e eles garantem que logo mais poderão soltar a notícia.

A música foi composta por Aíla e Jáder, e produzida pela dupla Gabriel Souto e Pedro Regada, que também são responsáveis pela produção de "Elixir", último álbum da banda Luísa e os Alquimistas.

Aíla Magalhães é cantora e compositora, nascida no bairro da Terra Firme, no município de Belém. Hoje, é uma das principais vozes da música pop contemporânea da Amazônia. A artista traz diversidade e inovação na sua trajetória. Com letras de amor ou falas diretas, a cantora segue como referência que mistura o Pará e o mundo.

