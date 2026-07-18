Palco Liberal recebe show da Banda M'Synck e abre segundo fim de semana do Verão Liberal 2026

Show gratuito na Orla do Maçarico reuniu veranistas em mais uma noite de música e entretenimento promovida pelo Grupo Liberal

A banda M'Synck foi a grande atração do Palco Liberal na noite desta sexta-feira (17), dando início à programação do segundo fim de semana do Verão Liberal 2026, em Salinópolis. O show gratuito reuniu moradores, turistas e veranistas na Orla do Maçarico, que ficou lotada para acompanhar um repertório repleto de sucessos e muita música paraense.

Desde o início da noite, a movimentação na orla já mostrava a expectativa para a apresentação. Famílias, grupos de amigos e visitantes de diferentes municípios aproveitaram o espaço para acompanhar a programação promovida pelo Grupo Liberal. Antes do show, o público também participou das ações interativas da equipe da Rádio Liberal FM, comandadas pelo apresentador Markinho Pinheiro.

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Quando a M'Synck subiu ao Palco Liberal, o público respondeu cantando e dançando ao som dos grandes sucessos que marcaram a trajetória da banda. O repertório reuniu músicas consagradas pelo grupo, além de lançamentos e hits que atualmente fazem sucesso nas plataformas digitais e nos shows pelo Pará.

Para o vocalista Josiel Correa, voltar ao Verão Liberal representa um compromisso já tradicional na agenda da banda. Segundo ele, a participação no evento é aguardada todos os anos pelo grupo.

"Temos 20 anos de carreira e já tem uns 10 anos que subimos no palco do Verão Liberal. É sempre uma honra participar desse evento maravilhoso", afirmou o cantor.

Em tom descontraído, Josiel contou que a apresentação em Salinas já ocupa um lugar importante no calendário da M'Synck. "Quando a gente abre a nossa agenda de julho, a primeira data que já sai marcada é a do Verão Liberal. Depois a gente organiza as outras apresentações", brincou.

A apresentação também reforçou a proposta do Verão Liberal de valorizar artistas paraenses e oferecer uma programação gratuita voltada ao público que escolhe Salinópolis como destino das férias. Ao longo da noite, a Orla do Maçarico permaneceu movimentada, reunindo pessoas de diferentes idades em um ambiente de lazer, música e confraternização, consolidando mais uma edição do evento como um dos principais atrativos do verão amazônico.

Programação

A programação do Palco Liberal seguirá ao longo do verão, sempre aos finais de semana, reunindo artistas regionais e oferecendo ao público momentos de lazer, cultura e muita diversão.

Neste sábado (18), a animação fica por conta de Richelle Halliday. Com 13 anos de carreira e conhecida pela forte presença de palco, a artista promete animar o público com um repertório repleto de sucessos, encerrando em grande estilo o segundo fim de semana do Verão Liberal 2026 em Salinópolis.

Já no fim de semana seguinte, Thiago Costa se apresenta na sexta-feira, 24, enquanto Edilson Moreno comanda o show no dia 25. Encerrando a programação, Kim Marques leva sua música ao público no dia 31 de julho, e Arthur Espíndola fecha a temporada no sábado, 1º de agosto, garantindo mais um fim de semana de muita música e celebração do verão paraense.

Realizado pelo Grupo Liberal, o Verão Liberal 2026 conta com a parceria da Prefeitura de Salinópolis e patrocínio do Grupo Líder, da Universidade da Amazônia (Unama) e da Cerveja Caribeña.