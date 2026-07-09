Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Palco Liberal: Nelsinho Rodrigues e Beny Pérola Negra abrem programação de verão em Salinas

Com apresentações gratuitas, programação transforma a Orla do Maçarico em um dos principais pontos de encontro do verão paraense

Paloma Lobato
fonte

Iniciativa reúne música, entretenimento e experiências para toda a família (Divulgação)

O verão paraense começa em grande estilo em Salinópolis. Neste fim de semana, dias 10 e 11 de julho, o Palco Liberal dá início à programação da temporada 2026 com muita música, animação e atrações gratuitas para moradores e turistas que escolheram Salinas como destino para aproveitar as férias. A programação será realizada na Orla do Maçarico e conta com o patrocínio do Líder e da Unama, e o apoio da Prefeitura de Salinópolis.

A abertura será marcada por apresentações de dois nomes conhecidos do público paraense. Na sexta, 10, quem comanda a festa é Nelsinho Rodrigues, levando ao palco um repertório repleto de sucessos que prometem colocar o público para cantar e dançar. Já no sábado, 11, é a vez de Beny Pérola Negra animar a programação.

Mais do que uma sequência de shows, o Palco Liberal se consolida como um dos principais pontos de encontro do verão em Salinas, reunindo música, entretenimento e experiências para toda a família. A iniciativa faz parte da tradicional cobertura especial de verão do Grupo Liberal, que, mais uma vez, leva uma programação diversificada para um dos destinos mais movimentados da estação.

Além dos shows gratuitos, o público poderá acompanhar blitz ao vivo, participar de promoções exclusivas, concorrer a brindes e viver de perto toda a energia que já é marca registrada da Rádio Liberal durante a temporada de férias.

Programação completa

A programação do Palco Liberal seguirá ao longo do verão, sempre aos finais de semana, reunindo artistas regionais e oferecendo ao público momentos de lazer, cultura e muita diversão.

No dia 17 de julho, quem sobe ao palco é a Banda MSYNCK. No dia 18, a animação fica por conta de Richelle Halliday. Já no fim de semana seguinte, Thiago Costa se apresenta na sexta-feira, 24, enquanto Edilson Moreno comanda o show no dia 25. Encerrando a programação, Kim Marques leva sua música ao público no dia 31 de julho, e Arthur Espíndola fecha a temporada no sábado, 1º de agosto, garantindo mais um fim de semana de muita música e celebração do verão paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

palcoliberal

salinas

veraoliberal2026

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda