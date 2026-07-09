Palco Liberal: Nelsinho Rodrigues e Beny Pérola Negra abrem programação de verão em Salinas

O verão paraense começa em grande estilo em Salinópolis. Neste fim de semana, dias 10 e 11 de julho, o Palco Liberal dá início à programação da temporada 2026 com muita música, animação e atrações gratuitas para moradores e turistas que escolheram Salinas como destino para aproveitar as férias. A programação será realizada na Orla do Maçarico e conta com o patrocínio do Líder e da Unama, e o apoio da Prefeitura de Salinópolis.

A abertura será marcada por apresentações de dois nomes conhecidos do público paraense. Na sexta, 10, quem comanda a festa é Nelsinho Rodrigues, levando ao palco um repertório repleto de sucessos que prometem colocar o público para cantar e dançar. Já no sábado, 11, é a vez de Beny Pérola Negra animar a programação.

Mais do que uma sequência de shows, o Palco Liberal se consolida como um dos principais pontos de encontro do verão em Salinas, reunindo música, entretenimento e experiências para toda a família. A iniciativa faz parte da tradicional cobertura especial de verão do Grupo Liberal, que, mais uma vez, leva uma programação diversificada para um dos destinos mais movimentados da estação.

Além dos shows gratuitos, o público poderá acompanhar blitz ao vivo, participar de promoções exclusivas, concorrer a brindes e viver de perto toda a energia que já é marca registrada da Rádio Liberal durante a temporada de férias.

Programação completa

A programação do Palco Liberal seguirá ao longo do verão, sempre aos finais de semana, reunindo artistas regionais e oferecendo ao público momentos de lazer, cultura e muita diversão.

No dia 17 de julho, quem sobe ao palco é a Banda MSYNCK. No dia 18, a animação fica por conta de Richelle Halliday. Já no fim de semana seguinte, Thiago Costa se apresenta na sexta-feira, 24, enquanto Edilson Moreno comanda o show no dia 25. Encerrando a programação, Kim Marques leva sua música ao público no dia 31 de julho, e Arthur Espíndola fecha a temporada no sábado, 1º de agosto, garantindo mais um fim de semana de muita música e celebração do verão paraense.