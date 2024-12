Padre transforma hit sertanejo em versão cristã para o Natal

O padre Olivio Geronimo Jr., de 61 anos, da cidade de Alvorada do Sul, no norte do Paraná, criou uma versão cristã da música “Descer Pra BC”, da dupla sertaneja Brenno e Matheus. Na adaptação, o religioso canta “Vai nascer esse bebê” enquanto segura a imagem do menino Jesus, em referência ao nascimento de Cristo celebrado no dia 25 de dezembro.

O vídeo viralizou nas redes sociais e recebeu diversos comentários positivos. A música é uma paródia criada pelos artistas Danilo Dyba e Alan Dubena, da TV Evangelizar, de Curitiba. A letra ressalta que “Jesus Cristo está chegando para salvar você” e que “esse é o verdadeiro significado do Natal”.

Com mais de 22 mil seguidores nas redes sociais, o padre compartilha vídeos e fotos sobre sua vida pessoal e seu trabalho na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

ASSISTA: