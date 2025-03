Oscar 2025: Ariana Grande e Cynthia Erivo apresentam música do filme 'Wicked' no palco

Indicadas pelo filme "Wicked", Ariana Grande e Cynthia Erivo se apresentaram na noite do Oscar 2025, neste domingo (2), com a música "Defying Gravity". O musical, baseado na história de Mágico de Oz, concorre na premiação como "Melhor Filme". A faixa da obra, lançada no último dia 21 de novembro no Brasil, conta com um dueto das artistas que encerra o musical.

Erivo concorre na categoria "Melhor Atriz" pelo seu papel como Elphaba no filme; já Grande concorre em "Melhor Atriz Coadjuvante" pela sua atuação como Glinda na obra.