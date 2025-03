Oscar 2025 ao vivo: acompanhe a transmissão de oliberal.com

O Brasil inteiro já está ligado, neste domingo (2), na transmissão da cerimônia do Oscar 2025, ou seja, na torcida por Fernanda Torres concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz e também por “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, na disputa por Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Fernanda Torres já ganhou dois prêmios antes da noite de hoje: o de Melhor Atriz no Globo de Ouro e o de Melhor Atriz Drama no Satellite Award. Agora, chegou a hora de se buscar o prêmio máximo do cinema, o Oscar, que confere aos vencedores das categorias reconhecimento e projeção em escala mundial.

VEJA MAIS

Acompanhe a live de Oliberal.com e sinta todo o clima da torcida paraense. O comando é de João Gabriel Sousa, o Dom Sousa, juntamente com uma equipe de primeira linha.