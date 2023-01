"Os Irrecuperáveis" voltam às ruas da Batistas Campos neste Carnaval

Os Irrecuperáveis se preparam para voltar às ruas no Carnaval deste ano. O tradicional bloco de amigos do bairro da Batista Campos existente há 20 anos reunirá novamente os foliões em frente ao Espaço Cultural Boiúna para andar pelo bairro do centro de Belém.

Para conseguir a estrutura para a brincadeira, os integrantes realizam no próximo domingo, dia 5, uma feijoada para arrecadar recursos a partir das 13h, no Espaço Cultural Boiúna, localizado na travessa Pariquis, entre as travessas Padre Eutíquio e Apinagés, nº 1556, próximo à praça Batista Campos. A festa também terá uma banda de música para animar os participantes.

Neste ano, o bloco homenageia o jornalista e artista Ubiratan Porto, falecido em 2021. O cartunista conhecido internacionalmente sempre saia no bloco com tradicionais máscaras feitas com papel machê. “Em homenagem, a gente vai mandar fazer máscaras dele”, conta uma das organizadoras Maria Cristina Kahwage. O bloco tem previsão para sair no segundo domingo de fevereiro, dia 12.

O Bloco “Os Irrecuperáveis” surgiu a partir de uma reunião de amigos na casa da fotógrafa e produtora cultural, a mineira Fátima Silva, na década de 1990. Desde então, o grupo não parou mais de se reunir durante o Carnaval na tentativa de resgatar as festas de rua com os bloquinhos e marchinhas. As únicas vezes que não saíram foi devido a pandemia do novo coronavírus nos últimos dois anos. Mesmo recolhidos, os integrantes mantiveram a interação por meio das redes sociais.

Segundo Maria Cristina Kahwage tudo já está pronto para a feijoada e para o bloco. “A feijoada é para ajudar nos custos do bloco. Estamos cobrando R$ 20 por feijoada e já vai ter Carnaval aqui. Normalmente, a gente contrata uma banda para tocar também na feijoada”, adianta.

O retorno à folia em 2022 trará uma marchinha inédita do grupo com a composição de Velloso Dias, compositor de vários sucessos, entre eles “Ex Mai Love”. Na letra marchinha fala sobre como no início do bloco. “Naquele tempo bem antes da pandemia Os Irrecuperáveis iam longe na folia/Ia pro bar Casa do Gilson, lá bem longe a gente ia/Ia, pois agora já não vai/Fica na calçada do Boiúna enche a cara de alegria só concentra mas não sai”, diz a música.

Maria lembra que os tempos dos participantes são outros. O bloco que começou como Os Irrecuperáveis, porque o grupo de amigos saia de um bar para ir beber na casa da amiga fotógrafa Fátima Silva. “Todo mundo é meio idoso hoje. O grupo se formou em uma reunião que tinha na casa da Fatinha Silva, todo mundo ia para o bar do Gilson, e depois ela falava ‘vamos lá para casa para fazer um caldinho para se recuperar’. Chegávamos lá para beber mais ainda, e por isso que ficou ‘Os Irrecuperáveis’”, detalha.

Foi em torno do bloco que surgiu o Espaço Cultural Boiúna, onde hoje ocorre a concentração do bloco. “A gente está se sentindo diferente. A visão de mundo está completamente mudado, hoje a gente se sente mais frágil”, revela Maria. Com um trajeto curto no quarteirão do bairro, o bloco voltado para toda a família deverá reunir 200 pessoas, desde crianças de colo até idosos.

A única regra de Os Irrecuperáveis é se divertir fantasiado. “A regra do bloco é sair com uma fantasia para resgatar os antigos carnavais”, assegura. “A nossa proposta é para quem vai brincar o carnaval. Se vai paquerar não é lá. O nosso contexto é resgatar o Carnaval”, completa Maria.