Baladeros agita a quinta-feira com o show 'TBT'

Música

Nesta quinta, 12, a banda paraense Baladeros apresenta o show presencial "TBT", na Cervejaria Oficial, do bairro do Umarizal, a partir das 22h. Antes, sobe ao palco outra banda paraense, Caricato, com hits de pagode. Informações: (91) 98137-2208 e 99200-6318.

Nesta quinta, 12, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta o espetáculo “Barroco.com”, a partir das 20h. A apresentação faz parte da 2ª Edição do Festival On-line, que a OPES apresenta até o sábado, 14, com repertório variado do clássico ao pop para agradar todos os públicos com transmissão gratuita pelo canal da orquestra no YouTube.

O Festival Arte Como Respiro, do Itaú Cultural, segue com mais pocket shows gravados de artistas selecionados no edital de emergência de música. Até o domingo, 15, serão postados 3 shows por dia no site www.itaucultural.org.br, sempre às 20h, que ficarão disponíveis por 24 horas. Nesta quinta-feira, 12, serão os shows autorais dos grupos Mustache e os Apaches, de São Paulo, com folk, jazz, gypsy, blues e ritmos brasileiros; Maglor, da Bahia; e A Gloriosa Máquina de Grooves, do Paraná, com soul, hip hop e funk.

Markinho Duran e Nelsinho Rodrigues vão agitar a ‘Festa Pub Social’ nesta sexta-feira, 13, a partir das 21h, na Cervejaria Oficial, no bairro do Umarizal, em Belém. Markinho vem com show de muito pop rock nacional e internacional e, Nelsinho, canta os sucessos do brega paraense. Informações: (91) 98374-9740

Na sexta, 13, o cantor e guitarrista Caio Toledo realiza a live para apresentar a nova música, o rock “Um Passo Além”. O repertório também terá sucessos que são referência ao artista. Será às 19h com transmissão pelo canal dele no Youtube. Ouça “Um Passo Além” aqui.

A programação do 36° Festival de Música Brasileira, da Fundação Carlos Gomes acontece on-line e segue até a sexta-feira,13, sendo transmitida pelo canal da FCG no YouTube e também pela TV Cultura.

No sábado, 14, o Barbatuques será atração na programação infantil do #EmCasaComSesc com o show "Só + 1 Pouquinho", que terá transmissão on-line e ao vivo pelo YouTube do Sesc São Paulo e Instagram do Sesc ao Vivo, às 12h. O show traz arranjos de percussão corporal e vozes em músicas de funk, rock, xote, coco e outros com letras divertidas sobre as relações entre pais e filhos, imaginário infantil e cotidiano.

A banda Eva e o Bloco Fica Comigo realizam show on-line no sábado, 14, com transmissão pelo aplicativo de streaming W Onlive, a partir das 17h.

A série #SalaDigital da Sala Cecília Meireles, da Funarj, fará o Ciclo Integral das 32 Sonatas para Piano de Ludwig van Beethoven no sábado, 14, com a apresentação dos pianistas Érika Ribeiro e Eduardo Monteiro, às 16 e às 19h; e no domingo, 15, com Sérgio Monteiro e Pablo Rossi, às 16 e às 19h, com transmissão pelo canal YouTube da Sala.

No domingo, 15, a Orquestra Sinfônica Heliópolis e Vanessa Moreno fazem tributo a Elis Regina com transmissão ao vivo direto do auditório do MASP, pelo YouTube do Instituto Baccarelli, às 17h, com acesso pelo Sympla. Durante a live serão arrecadadas doações para a campanha #Tocando Juntos por Heliópolis, organizada pelo Instituto Baccarelli em favor da comunidade localizada no Sul de São Paulo, a fim de minimizar os efeitos da pandemia na comunidade.

Cinema

A série Cinema #EmCasaComSesc disponibiliza gratuitamente novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital, esta semana, a partir desta quinta-feira, 12: "Deixe a Luz Do Sol Entrar", pelo Festival Internacional de Mulheres no Cinema (FIM) e "O Preço do Amor", pelo Cine África. A semana traz ainda 24 filmes do 28º Festival Mix Brasil, entre longas e curtas-metragens, com destaque para os títulos brasileiros premiados "Meu Nome é Bagdá" e "Valentina". O festival também terá sessões presenciais gratuitas nos dias 12, 13 e 14 com ingressos reservados no site sescsp.org.br/ cinesesc.

A criançada vai se divertir nos próximos sábados, 14, 21 e 28, às 10h30, com o CineBreakfast!, programação do Cinesystem, no Shopping Metrópole Ananindeua, que oferece café da manhã, animadores, sessão de cinema, pipoca, refri e sorteio de brindes. O passaporte custa R$ 39 por pessoa. Confira os filmes que serão exibidos: Scooby- O Filme no dia 14; “É Doce” no dia 21; e “Turma da Mônica- Laços”, no dia 24.

O Itaú Cultural exibe o segundo recorte de filmes da Mostra Projeções – Cinema Brasileiro Contemporâneo, disponível gratuitamente na plataforma online da instituição (itaucultural.org.br). Durante 15 dias, o público tem acesso aos longas “Morto Não Fala”, “Orestes” e “O Processo”. As produções escolhidas estabelecem diálogos entre o documentário político e as novas vertentes de filmes de gênero, visando despertar reflexões entre o público, realizadores e estudantes.

O Brazil Cinefest exibe, até o domingo, 15, onze curtas-metragens que foram destaque nas edições anteriores do festival – disponíveis de forma gratuita na plataforma Spcine Play.

O 12º CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico terá formato on-line e acontecerá entre os dias 9 e 13 de dezembro, com disponibilização gratuita de filmes pela plataforma de streaming Darkflix. O júri da mostra vai eleger os melhores filmes nas categorias Curta-metragem nacional, Curta-metragem estrangeiro e Longa-metragem. Também pela plataforma virtual estão sendo realizados os workshops Efeitos especiais em maquiagem – módulo 2; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror, com inscrições gratuitas pelo site mostratrash.com, a partir do dia 15 de novembro. As vagas são limitadas.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

O Centro Cultural Banco do Brasil promove, até 23 de novembro, a mostra “MacaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo”, um passeio pela produção audiovisual de terror 100% brasileira. São exibidas 44 produções entre longas e curtas-metragens da nova geração de diretores e diretoras, assim como de nomes consagrados como José Mojica Marins, o Zé do Caixão. As exibições serão gratuitas e on-line na plataforma darkflix.com.br/macabro. Os filmes ficam disponíveis 24 horas e com limite de visualizações no caso dos longas, e durante uma semana, para os curtas.

Teatro e Dança

A ExCompanhia de Teatro propõe uma experiência em um formato único, que integra realidade e ficção e conta com a participação ativa do público na internet. Em “ExReality”, três artistas disputam um prêmio, com seus celulares expostos 24h por dia, durante 9 dias. A estreia foi no Teatro Porto Seguro com transmissão on-line, no último dia 6 e a nova sessão será no próximo dia 27. Cada uma dura nove dias, tempo total da experiência.

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição online e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de novembro, no site teatrounimed.com.br.

A peça “Acorda, Alice! Através da Tela!” abre a programação da Mostra de Espetáculos do Grupo XIX de Teatro, nesta quinta, 12, às 21h, com outra sessão no sábado, 14, às 19h. O enredo narra o encontro de seis mulheres em ambiente digital, que percorre a trajetória cíclica feminina e culmina com sororidade. A programação segue até o próximo dia 22, com exibição on-line de espetáculos, bate-papo e a Mostra Abjeta, que reúne trabalhos de vários autores. Os ingressos são gratuitos pelo Sympla e a transmissão pela plataforma Zoom.

O Itaú Cultural recebe o Grupo 3 de Teatro para uma programação especial on-line, em novembro, alusiva aos 15 anos da companhia criada por Débora Falabella, Gabriel Fontes Paiva e Yara de Novaes. Dentro dessa programação comemorativa tem a estreia da websérie Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante + Conversas com Heroínas do Mundo Real, que o Itaú Cultural exibe em cinco episódios em itaucultural.org.br, na sexta-feira, 13 de novembro, às 18h.

A Companhia de Teatro Luzes apresenta a peça infantil “Peri, o indiozinho amazônico” por meio de live no Facebook de Fernando Rassy no próximo sábado, 14, às 19h. Sob a direção de Adryelle Oliveira e Fernando Rassy, o espetáculo retrata os costumes, crenças, danças, vocabulário e modo de se relacionar dos indígenas.

Ministério do Turismo & Banestes apresentam Matheus Ceará na estreia nacional da comédia “LaiveM Ele Com Graça” O espetáculo faz parte da 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro e será transmitido no sábado, 14, às 20h, no Youtube e Facebook da WB Produções. Após apresentação, a ator e comediante conversa com o capixaba, ator e palestrante Fabio Flores, sobre humor na Internet.

O grupo de teatro encara pela primeira vez o formato digital para apresentar a Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA, no Teatro Aliança Francesa. As sessões serão transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom, todo sábado de novembro, às 19h, com uma peça diferente a cada semana. Os ingressos têm preços populares a partir de R$ 20 e o público pode contribuir com a campanha SOS TAPA, iniciativa que auxilia a manutenção do grupo nesse momento difícil para a área cultural devido a pandemia. Mais informações em grupotapa.com.br/SOS/.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam à internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que serão apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada na plataforma segue até final de novembro.

Débora Falabella, Andreia Horta, Mariana Ximenes e Bianca Comparato estreiam o espetáculo “Cara Palavra”, em temporada on-line até o domingo, 15, no Teatro Porto Seguro. Com direção de Pedro Brício, o espetáculo mescla teatro, música e poesia. Classificação: 16 anos. Ingressos a partir de R$ 20 à venda no site tudus.com.br. Informações: contato@teatroportoseguro.com.br e pelo telefone (11) 3226-7300 de sexta a domingo das 14h às 20h.

"Prisioneiros do Medo – Os Bastidores do Isolamento", que mistura teatro com websérie, já está disponível no YouTube, no canal Dramanet. A primeira temporada, que conta com 10 capítulos, fica em cartaz até o dia 21 de dezembro, com novos episódios todas as segundas-feiras, às 19h. Todas as histórias do projeto estão ligadas ao mesmo tema: o enfrentamento do medo ao longo do isolamento social por conta da pandemia da Covid-19. O Dramanet é um canal de dramaturgia independente no YouTube, criado e idealizado pelo diretor, dramaturgo, roteirista e ator Ney Ferreira.

O Itaú Cultural realiza às segundas e terças-feiras, até o próximo dia 17, a segunda edição do Complexo Sul, plataforma de intercâmbio internacional de artistas da cena teatral. Toda a programação é gratuita e online, e os ingressos devem ser reservados via Sympla (confira o passo a passo em itaucultural.org.br).

Literatura e arte

A Estação Cultural recebe o Festival Cultural de Icoaraci, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), coletivo Pretas Paridas, Raio de Sol Produções e Casa do Artista, como parte das ações do Preamar da Consciência Negra. O festival é gratuito e segue aberto até o dia 27 de novembro. A exposição coletiva de artes visuais "Meus Traços” pode ser visitada até esta quinta, 12, das 10h às 21h.

Best-seller Martha Medeiros (Internet)

Martha Medeiros falará nesta quinta-feira, 12, sobre o novo livro "A Claridade Lá Fora", da Editora L&PM, em live do Instagram da Livraria da Vila.

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná realiza o webnário “Museus + curadoria + universidades: práticas desobedientes, situadas e em redes”, que pretende refletir sobre as possibilidades e potencialidades da integração entre museus de arte, universidades e o pensamento curatorial. Nesta quinta, 12, será debatido o tema “Práticas e agenciamentos curatoriais: apostas políticas (no) porvir”, às 17h, com transmissão pelo link https://youtu.be/5_h5_P8IjrU.

O Itaú Cultural exibe “Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro de 2021, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site itaucultural.org.br e canal do Itaú Cultural no YouTube.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está com inscrições abertas para oficinas gratuitas e on-line de produção de texto, neste mês de novembro, sempre às 20h: a “Oficina poesia popular Vozes da Periferia” será entre os dias 16 e 19, com Hugo Caetano; e a “Oficina de escrita criativa e narrativas afro-brasileiras”, de 24 a 27, com o poeta Preto Michel. Inscrições via WhatsApp (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

O 28° Festival Mix Brasil segue até o dia 22 de forma on-line e gratuita. Este ano, o Festival traz 101 filmes de 24 países; 6 espetáculos teatrais inéditos, como “Wonder! Vem pra Barra Pesada!", inspirado na trajetória de Claudia Wonder; shows com Linn da Quebrada, Jaloo, Martte e Bia Ferreira; seminário de literatura; laboratório audiovisual; mesas sobre temas relevantes para comunidade Lgbtqi+; artes visuais e o Show do Gongo com a Marisa Orth. A programação poderá ser acessada gratuitamente em mixbrasil.org.br e os filmes poderão ser assistidos pelas plataformas digitais innsaei.tv, Sesc Digital, Spcine Play.

Até dezembro, segue em exposição no Shopping Metrópole Ananindeua a Expo Peru, feira de produtos culturais do país andino.

Editais e Concursos

A Secretaria de Cultura do estado do Pará (Secult) prorrogou até a sexta-feira, 13, o prazo de inscrição de grupos e coletivos culturais que têm projetos nas áreas de Teatro, Dança, Circo, Artesanato, Culturas Urbanas Periféricas, Música, Pontos e Pontões, Festivais Integrados e Livro e Leitura, no inciso III da Lei Aldir Blanc. Os editais desses segmentos estão disponíveis em leialdirblanc.pa.gov.br. A homologação do resultado final está prevista para o dia 1º de dezembro.

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais recebe inscrições para os filmes candidatos a representar o Brasil na categoria Melhor Longa-Metragem Internacional no Oscar 2021. As inscrições se encerram na próxima sexta-feira, 13. Informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site academiabrasileiradecinema.com.br/oscar2021.

O VI Festival Canção da Transamazônica (Fecant) está com inscrições gratuitas abertas para todo o Brasil até a sexta-feira, 13. Serão selecionados 12 artistas para a eliminatória regional e 9 para a nacional. O festival será nos dias 18 e 19 de dezembro, em Altamira, com a distribuição de R$ 34.500 mil em prêmios e show de encerramento com Vanessa da Matta. O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site fecant.com.br.

Inscrições abertas até o dia 20 de novembro para o "1° Concurso de Trilha Sonora Amazônia Fest Alter". Os dez finalistas serão anunciados no dia 27 de novembro e submetidos ao voto popular. O resultado será divulgado no dia 11 de dezembro, em entrevista ao vivo com os finalistas no Fest Alter 2020.

O projeto "Brasis por escrever" vai selecionar seis pessoas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul para um laboratório voltado à pesquisa e à produção de dramaturgias sobre a realidade brasileira. Os dramaturgos Cecilia Ripoll e Diogo Liberano vão se reunir semanalmente com os participantes durante seis meses, na plataforma Zoom, para estudos e as criações das novas dramaturgias. As inscrições ficam abertas até 24 de novembro no site p-l-a-t-o.com. Os selecionados serão divulgados no dia 9 de dezembro.

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza de forma on-line a etapa que antecede a seleção nacional para ingresso de novos alunos bolsistas. As inscrições devem ser feitas pelo site escolabolshoi.com.br/audicoes com envio de um vídeo até o dia 14 de dezembro. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. A etapa final da seleção nacional será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiverem os vídeos selecionados.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.