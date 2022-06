'O mundo mágico dos brinquedos' ganha vida nos palcos do teatro

O grupo “Encenação” apresenta o espetáculo “O mundo mágico dos brinquedos”, neste sábado (18), às 19h, no Teatro do Shopping Bosque Grão-Pará. Os ingressos são adquiridos no site da bilheteria digital com opção de inteira e meia entrada.

O espetáculo tem direção de Fernando Matos e é baseado em um filme de animação de sucesso que encanta crianças e adultos no mundo inteiro. A peça de teatro é adaptada para os palcos, onde os brinquedos ganham vida quando seus donos não estão presentes.

O público vai ver de perto o patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, a camponesa Betty, o xerife Woody, a vaqueira Jessye, além do Stinky Pete, o Mineiro, que é o principal antagonista nesta animada produção, onde todos irão mostrar o sentido exato da amizade, cantando, dançando e emocionando a todos com um espetáculo cheio de luz e efeito.

O Grupo Encenação tem 27 anos de estrada com preparação de espetáculos infantis. Atua no Estado do Pará expandindo a arte cênica em todo Brasil, com experiência em diversos festivais como o de Araxá em Minas Gerais, o de Florianópolis em Santa Catarina, e outros.

A equipe é composta de 30 Atores, três técnicos, um diretor de montagem e dois produtores. A finalidade do Grupo é contribuir para cultura por meio de apresentações teatrais e cinematográficas, com o propósito do exercício da cidadania, através da acessibilidade dos cidadãos brasileiros, oferecendo elementos de reflexão sobre práticas e valores associados ao universo cultural.