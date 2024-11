'Tieta': Globo anuncia retorno da novela na programação; confira horário da exibição

Sucesso no final dos anos 1980, “Tieta” retorna à programação da TV Globo nesse ano. A novela de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares é inspirada na obra “Tieta do Agrestre”, de Jorge Amado. Em 2024, a trama estrelada por Betty Faria completou 35 anos.

“Tieta” substitui “Alma Gêmea” no “Vale a Pena Ver de Novo” e vai ao ar a partir do dia 2 de dezembro, por volta das 17h15. A novela se passa na cidade fictícia de Santana do Agreste, no Nordeste do Brasil. Na primeira fase da produção, Tieta é interpretada por Claudia Ohana. A personagem, que possui comportamentos liberais e irreverentes, é expulsa pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), que age sob influência da outra filha, Perpétua (Adriana Canabrava).

Após 25 anos, Tieta retorna de São Paulo e, agora, o papel é de Betty Faria. Em Santana do Agreste, ela aparece rica, deslumbrante e decidida a se vingar de todos que lhe fizeram mal. Perpétua, na segunda fase, é vivida por Joana Fomm.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)