Paraíso Tropical: de quem é o filho de Bebel? Confira quem é o pai do filho da personagem

Um dos grandes destaques de Paraíso Tropical, novela em reprise pelo Vale a Pena Ver de Novo, são os planos e tramas envolvendo Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura), que querem, de uma vez por todas, colocar as mãos na fortuna de Antenor (Tony Ramos).

O plano de maior "vigarice" de Olavo é usar a gravidez de Bebel para conseguir o que quer, deixando um mistério no ar sobre a paternidade da criança. Saiba quem é o pai do filho de Bebel.

Quem é o pai do filho de Bebel?

Totalmente apaixonada, Bebel aceita participar do plano de Olavo para colocar as mãos na herança. A garota de programa, então, passa uma noite com o empresário e logo depois afirma esperar um filho dele. No entanto, a paternidade do filho de Bebel é revelada nos capítulos finais, onde é afirmado que o pai do filho de Bebel é, na verdade, Olavo.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, dando início a uma paixão mútua.

O casal apaixonado passa a enfrentar desafios contra pessoas que querem prejudicar o relacionamento. Do lado de Paula, há a irmã gêmea Taís, uma mulher ambiciosa que se aproveita da semelhança para roubar o namorado e usufruir dos benefícios da vida rica do empresário. Já Daniel tem como inimigo o Olavo (Wagner Moura), primo do protagonista que quer ascender na empresa de Antenor.

