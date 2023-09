Amor Perfeito: saiba quem é Fabiano, personagem interpretado por Pedro Sol

Um dos arcos narrativos mais comoventes da trama de Amor Perfeito é a história envolvendo Elza, personagem interpretada por Raquel Karro, que vive um relacionamento abusivo com o marido, o jornalista Turíbio (Glicério do Rosário).

Dessa relação, nasceu Fabiano (Pedro Sol), filho do casal que sempre busca maneiras justificar os atos agressivos do pai.

Com a reta final de Amor Perfeito e os desfechos das histórias, um dos momentos mais lamentáveis será a despedida do personagem da história, que sairá da trama de forma trágica, porém marcante.

Prestes a irem ao ar, as cenas finais de Fabiano mostram que o personagem retornará para a casa após ser dispensado da Escola Militar.

Turíbio irá notar que Fabiano está tossindo a ponto de cuspir sangue. Desesperado, o pai levará o filho ao hospital que será atendio por Orlando (Bruno Quixotte), sob a suspeita de tuberculose.

Morte de Fabiano será causada pelo próprio pai

Diante de uma dicussão no hospital com Elza, Turíbio pegará uma arma para ameaçar a esposa, que estará ao lado do filho. Orlando pedirá para que Turíbio atire nele e deixe Elza em paz.

Ao decidir recuar, Turíbio deixará a arma cair, disparando vários tiros que, infelizmente, acertará Fabiano, que irá morrer logo em seguida.

