Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Nosso Tom recebe Diogo Nogueira na Resenha Premium, neste sábado (20), em Belém

A edição deste sábado promete seis horas de música ao vivo

Laura Serejo
fonte

Cantor Diogo Nogueira (Foto: Divulgação)

No dia 20 de setembro, a Assembleia Paraense será palco de uma noite especial de samba e pagode com o Nosso Tom e o convidado nacional Diogo Nogueira, a partir das 20h. O evento integra a Resenha Premium do Nosso Tom, projeto consolidado como referência na cena musical de Belém, reconhecido por reunir artistas de destaque do samba nacional e local. Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital.

A edição deste sábado promete seis horas de música ao vivo. O Nosso Tom sobe ao palco por volta das 21h30, seguido por Diogo Nogueira às 23h30, com a banda retornando para o encerramento da noite até as 3h. “São dois palcos diferentes: nosso palco 360 e o palco da Assembleia com Diogo Nogueira”, explicou Júlio Cezar, vocalista do Nosso Tom.

VEJA MAIS

image Cena Bis: Nosso Tom lota avenida de Belém em show comemorativo, gratuito e inclusivo
Apresentação ocorreu em via pública de Belém

image Cena Bis: Xande de Pilares e Nosso Tom fazem noite inesquecível de samba em Belém
Com homenagens a ícones do samba, show celebrou a força do samba

O público será diversificado, de 18 a 80 anos, incluindo jovens, adultos e avós que acompanham a festa. Áreas VIP e mesas ainda têm ingressos disponíveis, enquanto os camarotes individuais e fechados já foram vendidos. “Essa é talvez a resenha com faixa etária mais alta, mas teremos muitos jovens também”, disse Júlio.

Diogo Nogueira e a importância do convidado

Diogo Nogueira é um dos nomes mais importantes do samba contemporâneo. Filho do mestre João Nogueira, começou a carreira ainda jovem e se destacou por unir o samba tradicional a influências modernas. Com diversos álbuns premiados e reconhecimento nacional, participar da Resenha Premium é mais um marco na trajetória do artista, que frequentemente divide palco com grandes nomes do samba.

Segundo Júlio, ter Diogo Nogueira no projeto era um desejo antigo da banda. “No início do ano fizemos a solicitação e conseguimos essa data. Ter um artista desse tamanho no nosso projeto é um orgulho enorme”, afirmou.

Repertório e surpresas no palco

A noite vai misturar músicas próprias do Nosso Tom com clássicos de Diogo Nogueira, incluindo hits de Paulinho da Viola a Só Pra Contrariar. “Sempre há espaço para que o artista convidado suba ao nosso palco e cante com a gente”, contou Júlio.

image Banda Nosso Tom (Foto: Divulgação)

A preparação para o evento é intensa. “Fazemos praticamente três shows neste fim de semana, e o restante do tempo focamos exclusivamente neste evento. É o primeiro com três áreas, então temos sido meticulosos para que tudo saia perfeito”, explicou o vocalista.

Bastidores e história da Resenha Premium

A Resenha Premium é conhecida pela interação entre público e artistas. Desde sua primeira edição em 2018, em uma casa com capacidade para 250 pessoas, já recebeu nomes como Ferrugem, Xande de Pilares, Márcio do Arte Popular e Salgadinho. O projeto tem como objetivo fortalecer a marca do Nosso Tom e movimentar o samba em Belém. “O impacto é enorme, não só para o Nosso Tom, mas para o movimento do samba na cidade”, afirmou Júlio.

A Resenha também virou material audiovisual, registrando as performances e permitindo que o público reviva a experiência completa. O projeto mantém sua periodicidade com quatro a cinco edições por ano, sempre trazendo artistas convidados. A próxima edição, marcada para 29 de novembro, será a Resenha 2000, com homenagem aos pagodes dos anos 2000, reunindo Bruno Diegues e Gustavo Lins.

Combinando tradição e modernidade, a Resenha Premium consolida-se como ponto de encontro para os amantes do samba, oferecendo música de qualidade, experiências únicas e um público de todas as gerações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

diogo nogueira

Nosso Tom

show em Belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento, fé e incertezas após diagnóstico de doença autoimune

Dançarino revela que ainda não sabe se poderá retomar os passos de dança

21.09.25 9h00

Cultura

Viviane Batidão leva público ao delírio com direito a show pirotécnico no Mangueirão

Artista trocou de look e emplacou seus hits de sucessos

20.09.25 23h04

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto

Informação foi confirmada pela assessoria do influencer, que era casado com a cantora Li Martins, com quem tinha uma filha

21.09.25 11h54

CULTURA

Rock Doido vira febre e projeta de vez a música da periferia de Belém

Movimento cultural com berço em bairros da periferia da capital paraense ganha novos formatos e se expande pelo Brasil

21.09.25 8h00

CELEBRIDADES

Ex de Carlinhos Maia expõe mensagens após influenciador aparecer com suposto affair

Lucas Guimarães compartilhou prints de conversa com o ex-marido, em que Carlinhos afirma ter acordado pensando nele após dormir com outro

20.09.25 22h29

viralizou

Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Imagens foram publicadas após a musa fitness ser confirmada no Big Brother Brasil 25

12.01.25 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda