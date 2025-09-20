Nosso Tom recebe Diogo Nogueira na Resenha Premium, neste sábado (20), em Belém

No dia 20 de setembro, a Assembleia Paraense será palco de uma noite especial de samba e pagode com o Nosso Tom e o convidado nacional Diogo Nogueira, a partir das 20h. O evento integra a Resenha Premium do Nosso Tom, projeto consolidado como referência na cena musical de Belém, reconhecido por reunir artistas de destaque do samba nacional e local. Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital.

A edição deste sábado promete seis horas de música ao vivo. O Nosso Tom sobe ao palco por volta das 21h30, seguido por Diogo Nogueira às 23h30, com a banda retornando para o encerramento da noite até as 3h. “São dois palcos diferentes: nosso palco 360 e o palco da Assembleia com Diogo Nogueira”, explicou Júlio Cezar, vocalista do Nosso Tom.

VEJA MAIS

O público será diversificado, de 18 a 80 anos, incluindo jovens, adultos e avós que acompanham a festa. Áreas VIP e mesas ainda têm ingressos disponíveis, enquanto os camarotes individuais e fechados já foram vendidos. “Essa é talvez a resenha com faixa etária mais alta, mas teremos muitos jovens também”, disse Júlio.

Diogo Nogueira e a importância do convidado

Diogo Nogueira é um dos nomes mais importantes do samba contemporâneo. Filho do mestre João Nogueira, começou a carreira ainda jovem e se destacou por unir o samba tradicional a influências modernas. Com diversos álbuns premiados e reconhecimento nacional, participar da Resenha Premium é mais um marco na trajetória do artista, que frequentemente divide palco com grandes nomes do samba.

Segundo Júlio, ter Diogo Nogueira no projeto era um desejo antigo da banda. “No início do ano fizemos a solicitação e conseguimos essa data. Ter um artista desse tamanho no nosso projeto é um orgulho enorme”, afirmou.

Repertório e surpresas no palco

A noite vai misturar músicas próprias do Nosso Tom com clássicos de Diogo Nogueira, incluindo hits de Paulinho da Viola a Só Pra Contrariar. “Sempre há espaço para que o artista convidado suba ao nosso palco e cante com a gente”, contou Júlio.

Banda Nosso Tom (Foto: Divulgação)

A preparação para o evento é intensa. “Fazemos praticamente três shows neste fim de semana, e o restante do tempo focamos exclusivamente neste evento. É o primeiro com três áreas, então temos sido meticulosos para que tudo saia perfeito”, explicou o vocalista.

Bastidores e história da Resenha Premium

A Resenha Premium é conhecida pela interação entre público e artistas. Desde sua primeira edição em 2018, em uma casa com capacidade para 250 pessoas, já recebeu nomes como Ferrugem, Xande de Pilares, Márcio do Arte Popular e Salgadinho. O projeto tem como objetivo fortalecer a marca do Nosso Tom e movimentar o samba em Belém. “O impacto é enorme, não só para o Nosso Tom, mas para o movimento do samba na cidade”, afirmou Júlio.

A Resenha também virou material audiovisual, registrando as performances e permitindo que o público reviva a experiência completa. O projeto mantém sua periodicidade com quatro a cinco edições por ano, sempre trazendo artistas convidados. A próxima edição, marcada para 29 de novembro, será a Resenha 2000, com homenagem aos pagodes dos anos 2000, reunindo Bruno Diegues e Gustavo Lins.

Combinando tradição e modernidade, a Resenha Premium consolida-se como ponto de encontro para os amantes do samba, oferecendo música de qualidade, experiências únicas e um público de todas as gerações.