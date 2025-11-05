Netflix fecha acordo para 'Guerreiras do K-Pop 2'
A Netflix fechou um acordo para produzir Guerreiras do K-Pop 2, sequência do fenômeno de animação da plataforma. Segundo informações divulgadas pela Bloomberg e confirmadas pela Variety, o novo filme deve estrear em 2029.
Produzido pela Sony Pictures Animations e dirigido por Chris Appelhans e Maggie Kang, Guerreiras do K-Pop acompanha as Huntrix, trio formado por Rumi, Mira e Zoey. As estrelas da música coreana se alternam entre lotar estádios e, secretamente, caçar demônios para proteger os fãs e o mundo de ataques sobrenaturais.
Desde que estreou na Netflix em junho, o filme se tornou um sucesso de audiência. Canções da trilha sonora estiveram no Top 100 da Billboard, com o hit Golden atingindo a primeira colocação. O álbum da trilha sonora recebeu o certificado de disco de platina nos EUA, dado a artistas cujas vendas superaram 1 milhão de unidades ou 150 milhões de reproduções no streaming.
Além disso, uma versão karaokê do filme também foi lançada, e chegou a ficar em cartaz nos cinemas brasileiros por uma semana.
Por enquanto, ainda não há detalhes sobre a história de Guerreiras do K-Pop 2.
