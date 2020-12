Nathalia Dill anuncia nascimento de Eva, primeira filha com Pedro Curvello

A atriz Nathalia Dill anunciou nesta quarta-feira, 30, o nascimento da sua primeira filha, Eva. O bebê nasceu na manhã da segunda-feira, 28, com pouco mais de 40 semanas de gestação, e é filha também do músico Pedro Curvello.

"Chegou nos banhando de amor e aprendizado. Filha, que você corra com esse pé pela sua estrada. Estaremos todos te ancorando", disse Nathalia em uma publicação no Instagram. No post, a atriz mostrou a primeira foto da filha, em que é possível ver a perna e o pé da bebê.

Nathalia contou que os primeiros sinais do parto começaram a aparecer no dia 26 de dezembro: "Exatamente quando completava 40 semanas, capricorniana pontualíssima". No dia 27 de dezembro, ela chegou a publicar algumas fotos de um ensaio fotográfico mostrando sua barriga. "São 40 semanas de muito aprendizado, questões, expectativas, um novo corpo e um futuro novo pela frente", comentou no post.

Em novembro, a atriz realizou um chá de bebê apenas com Curvello, para evitar algum risco de contaminação em meio à pandemia do novo coronavírus. "Montamos essa mesa pra não deixar de comemorar a chegada da nossa Eva. No nosso coração estávamos com todos os amigos e familiares que a gente ama", comentou Nathalia no Instagram.