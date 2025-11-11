Capa Jornal Amazônia
Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

Estadão Conteúdo
fonte

Boninho fala que casar com Narcisa foi um erro (Reprodução Instagram)

Narcisa Tamborindeguy criticou o ex-marido Boninho durante entrevista à influenciadora Blogueirinha nesta segunda-feira (10). A socialite classificou o diretor de televisão como um "péssimo pai" para a filha Marianna, de 38 anos, devido à falta de proximidade e apoio.

Segundo Narcisa, situações recentes reforçariam o distanciamento. Ela mencionou que o diretor não teria sido capaz de trocar o carro de Marianna quando este quebrou. "Deixou ela sem carro", relatou a socialite.

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades mais conceituadas do Reino Unido. "Não fez homenagem quando ela entrou para a Kings College University, nem ligou", afirmou Narcisa.

Detalhes das Acusações de Narcisa

Narcisa Tamborindeguy continuou as críticas, afirmando que Boninho não dá amor à filha. "Ele só gosta da outra filha, da Isabella", disse, mencionando a caçula de 18 anos do casamento do diretor com a apresentadora Ana Furtado.

Boninho também é pai de Pedro Oliveira, de 30 anos, fruto de uma relação anterior com Kátia DÁvila. A socialite reiterou a percepção de ausência paterna com Marianna, a única filha da união entre Narcisa e Boninho.

Relação com Boninho e Silêncio do Diretor

Durante a entrevista, Narcisa Tamborindeguy se irritou quando o assunto avançou para sua relação pessoal com Boninho. Ela afirmou que nunca manteve um bom vínculo com o ex-marido, encerrando o tema com "Não gosto e nunca gostei. Chega, acabou".

Narcisa e Boninho foram casados entre os anos de 1983 e 1986. Marianna é a única filha dessa união. A socialite também é mãe de Catharina, fruto da relação com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.

Até o momento, o diretor Boninho não se manifestou publicamente sobre as declarações de Narcisa. O Estadão entrou em contato com a assessoria dele, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para posicionamento do diretor.

Palavras-chave

NARCISA TAMBORINDEGUY/BONINHO/CRÍTICAS
Cultura
