Violonista revelação Gabriele Leite encerra turnê em Belém 

Considerada um prodígio do violão erudito a jovem Gabriele Leite encerra em Belém a turnê pelo país para promover o álbum de estreia "Territórios". O disco lançado em novembro passado pela gravadora Rocinante. Essa será a primeira apresentação de Gabriele em Belém. Após passar por outras capitais do Brasil, Gabriele Leite encerra a turnê com gratuito show neste sábado, dia 16, às 20h00, na Sala Augusto Meira Filho - Arte Doce Hall.

“Será a primeira vez indo a Belém. Estou muito empolgada para conhecer a cidade e a comida. A preparação para o show está vindo desde semestre passado, e agora mais intensificada com os shows da turnê. Esse vai ser a despedida da primeira turnê Brasil e nada melhor como Belém para acabar bem”, destacou. A artista está muito ansiosa para tocar em Belém. “Expectativas estão altas porque eu sei que Belém tem uma tradição de violão muito significante e vai ser um prazer poder rever alguns amigos e conhecer outros”, destacou.

Gabriele foi destaque na lista Under 30 da Forbes em 2020. A crítica considera que a musicista está trazendo uma nova energia para o cenário do violão clássico brasileiro. Ela é reconhecida como uma das maiores revelações da nova geração.

Gabriele tem trilhado a carreira há muitos anos. Filha de uma costureira e um mecânico industrial, a paulistana demonstrou o fascínio pelo violão desde criança, iniciando o aprendizado no Instituto Guri, mantido pelo Centro Cultural São Paulo para educação musical de crianças e adolescentes. Aos 18 anos, ingressou no Bacharelado com habilitação em violão pelo Instituto de Artes da Universidade do Estado de São Paulo (Unesp).

Em 2020, foi aceita no mestrado em Performance Musical da Manhattan School of Music, em Nova York, com bolsa integral da Sociedade Cultura Artística. Após o fim do curso, Gabriele seguiu nos Estados Unidos e hoje é Doutoranda em Performance Musical pela renomada Stony Brook University, também em Nova York.

“A música erudita instrumental em minhas vivências pessoais me trouxe muito acesso a lugares que eu não imaginava frequentar. Eu acredito muito no potencial que esse fazer artístico toca nas pessoas, o Brasil é tão grande e são tantos interiores que a gente às vezes não faz ideia de como uma apresentação mexe com algumas sensações que só a música instrumental erudita evoca. Então, a importância é gigantesca para e vai muito de encontro com o que para mim é acessar esses territórios que muitas vezes são negados as massas”, declarou.

O repertório do álbum de estreia escolhido expressa a dedicação de anos à música e destaca clássicos do violão. Em “Territórios”, interpreta obras dos compositores brasileiros Sergio Assad, Edino Krieger e Heitor Villa-Lobos e do inglês William Walton. O disco recebeu 5 estrelas pela crítica do jornal Folha de S. Paulo, que descreve a performance de Gabriele como “impecável” e que “prende a atenção do início ao fim”.

Através desse passeio pela música clássica do século XX, Gabriele traz próprio olhar e visão artística. A artista brasileira foi selecionada para a próxima edição do ClassicalNEXT, em Berlim, na Alemanha, o maior evento da música clássica contemporânea.

SERVIÇO – Show “Territórios” da violonista Gabriele Leite

Data: sábado, dia 16

Local: Sala Augusto Meira Filho-Arte Doce Hall

Endereço: Av. Governador Magalhães Barata, 1022 - Bairro de São Brás, Belém | PA

Abertura da casa: 19h30

Apresentação: 20h00

Classificação etária: 18 anos | menores apenas acompanhados dos pais ou tutores legais.

Ingressos: Entrada franca (Capacidade: 500 pessoas)