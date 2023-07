Violinista paraense premiado internacionalmente Alexandre Negrão toca com OJVM

O violinista paraense Alexandre Negrão visita Belém para tocar com a Orquestra Jovem Vale Música. O musicista que conquistou alguns prêmios internacionais retorna à cidade natal para tocar com a mesma orquestra que lhe revelou anos atrás. Alexandre começou o estudo da música na Orquestra Jovem Vale Música quando era um adolescente com 15 anos. O concerto será nesta quinta-feira (13), na sede da Fundação Amazônica da Música (FAM), às 19h, com entrada franca. A iniciativa conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A atuação profissional envolve serviço de violinista principal do New Music Ensemble – NME em um Pierrot Ensemble, Spalla da MU Philharmonic, e de violinista da Odyssey Chamber Music. Ele também desenvolve projetos como mentor ao redor da cidade de Columbia, no Missouri, ajudando músicos da Community Orchestra e Columbia Civic Orchestra, e atua como professor na University of Missouri – Community Outreach e Missouri String Project.

Alexandre Negrão também trouxe alguns prêmios na bagagem como o ganhador do Missouri Music Teachers Association Competition Collegiate Honores Auditions de 2019; do School of Music Concerto Competitions na Primavera de 2021 e ganhador alternativo do Music Teachers Nacional Association Competition em 2022, em nível estadual.

“É um sentimento muito bom de poder estar aqui e compartilhar a música com esses jovens que agora estão na orquestra, e meio que nostálgico também porque comecei na mesma idade que eles estão agora, com 15 anos, e foi uma experiência muito gratificante. Ela me ajudou muito a entrar no mercado de trabalho tanto aqui no Brasil quanto no exterior”, declarou.

Alexandre iniciou seus estudos no Vale Música Belém aos sete anos de idade. Depois de suas passagens pelo projeto e pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz seguiu para os Estados Unidos para estudar música.

A Orquestra Jovem Vale Música estará sob a regência do jovem maestro Renan Cardoso, e apresentará Concerto para Violino em Ré Maior, Op. 77, de Johannes Brahms (1833-1897), I – Allegro non Troppo, II – Adagio eIII – Allegro Giocoso, ma non Troppo Vivace-Poco Più Presto, com o violinista Alexandre Negrão como solista; e Antonín Dvorák (1841-1904), Sinfonia nº 9 em Mi Menor, Op. 95 “Do Novo Mundo”, I – Adagio-Allegro Molto, II – Largo III – Scherzo e IV – Allegro con Fuoco.

“Esse concerto vai ser muito especial por conta dá a profundidade que é tocar. Esse concerto para violino e orquestra é um dos três concertos mais difíceis na literatura para o violino. Ao mesmo tempo é bem desafiador tanto para o solo, quanto para a orquestra, em questão de músicas de câmara. Os solos não estão só no violino. Eles são introduzidos primeiro pela orquestra. Eu entro para desenvolvê-los ao decorrer do primeiro movimento, no segundo e terceiro movimento”, explica Negrão.

Serviço: Violonista Alexandre Negrão com Orquestra Jovem Vale Música

Data: Quinta-feira, dia 13

Horário: às 19h

Local: Sala Augusto Meira Filho, na sede da Fundação Amazônica de Música (FAM),

Endereço: Av. Governador Magalhães Barata, N 1022, entre a Tv. 14 de Abril e a Tv. Castelo Branco.