Ruth Costa apresenta a potência e representatividade feminina no 11º do Sala de Ensaio

O programa Sala de Ensaio, iniciativa do Teatro do SESI, traz a potência e a representatividade feminina na 11ª edição deste mês de julho com a apresentação da compositora e cantora paraense Ruth Costa. O resultado poderá ser visto nesta sexta-feira (07), no canal do Youtube do Teatro (youtube.com/teatrodosesipara). Ruth levará ao palco cinco composições para o público.

“As músicas são todas autorais, três são composições minhas, dentre elas ‘Sou mulher preta’, que foi meu primeiro single. As outras duas são presentes de grandes compositores e parceiros, Camila Alves e Allan Carvalho. A canção ‘Raridade’ parceria de Camila com o Allan, música que tem muita emoção e verdade, foi uma das músicas que mais me tocou em 2023, e ‘Zélia’ canção que homenageia Zélia Amador de Deus, composição do querido Allan Carvalho, a música tem uma potência incrível, me senti muito honrada interpretando e trazendo canções tão ricas”, destacou a cantora.

Ruth Costa se envolveu desde os cinco anos com canto. Também muito nova, ainda criança começou a compor. Ela tem se destacado pela valorização da essência do nortista, do samba e da representatividade feminina no cenário cultural. Do primeiro single surgiu o videoclipe “Sou mulher preta”, reforçando a força da negritude e valorizando mulheres negras que são suas referências.

Durante a carreira, Ruth já promoveu diversas rodas de samba somente com mulheres o que fez a diferença na cena musical paraense e também em outros estados, como a “Moça Prosa”, produzida no Rio de Janeiro. Além disso, participou de vários festivais como o “Circuito Mangueirosa” e “Palco Negro Autoral”. Dona de uma voz marcante Ruth amplia as perspectivas do samba paraense.

“Estou ansiosíssima para a estreia. Já enviei para algumas pessoas. Tem várias pessoas que já viram a divulgação no Instagram do Sesi, e estão repostando, enviando para os amigos. Está sendo bem legal e ainda nem lançou. E eu já tenho sentido uma repercussão bem legal com as pessoas estão comentando e querem assistir, isso está sendo bem gostoso. Inclusive, tem músicas que eu cantei no ‘Sala de Ensaio’ que eu não tinha nenhum trabalho audiovisual. Vai ser a primeira vez que eu vou apresentar um vídeo dessas músicas”, adiantou.

Junto com Ruth Costa estarão no programa Camila Alves (violão 7 cordas), Maria Paula Borges b), Ariran Albuquerque (cavaquinho), Stefany Nascimento (pandeiro) e Brena Correia (congas). “Espero que as pessoas gostem e vibrem junto comigo. O show está lindo, a entrevista está muito gostosa. A banda que me acompanhou é incrível, os meus parceiros. Camila Alves que fez a direção do show é uma pessoa incrível, muito talentosa, estou muito bem acompanhada nesse programa. Se eu fosse as pessoas eu ia ver, porque está muito legal, muito bom, muito gostoso”, assegurou.

O programa Sala de Ensaio é uma atração do Teatro do SESI produzida especialmente para o Youtube. As gravações são realizadas no Teatro e o espaço usado pode ser acessado pelos artistas para gravações, ensaios e outras propostas artísticas. Além do programa no Youtube são disponibilizados conteúdos especiais como vídeos extras, galeria de fotos e os bastidores das gravações no perfil do Instagram @teatrosesipa.

“Para mim participar do programa foi bem mais do que eu esperava. Eu esperava que o programa seria lindo, até porque eu já tinha visto, inclusive o último programa, mas eu não imaginava que iria ter a receptividade que eu tive, e é incrível como a entrega de cada profissional que é muito perceptível. As pessoas trabalham com muita vontade e o empenho da equipe técnica para fazer o melhor programa, a paciência e o cuidado. É algo que vou guardar com muito carinho”, elogiou. “Eu sou muito grata ao ‘Sala de Ensaio’ e espero que as pessoas gostem muito do programa, porque eu amei demais fazer”, completou.

Serviço: 11ª edição do programa Sala de Ensaio - Cantora Ruth Costa

Data: sexta-feira, dia 07 de julho

Onde: canal youtube.com/teatrodosesipara