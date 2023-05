Renah chega ao palco com uma proposta inovadora e intergaláctica

Para iniciar uma nova fase artística, Renata Del Pinho agora adota o nome de seu alter ego: Renah. Como um brinde desse momento, ela realiza um show que tem como foco o seu primeiro álbum “Energia”. A apresentação é neste sábado, 20, no Teatro Waldemar Henrique, a partir das 20h.

“Energia” está disponível nas plataformas digitais desde setembro de 2021. O álbum nasceu durante a pandemia, com canções que serviram de acalento para amenizar as turbulências que o mundo passava. “O projeto é o meu primeiro disco e é 100% autoral. Uma síntese de tudo o que acredito enquanto humana, esperançosa por um futuro com mais amor, paz e harmonia, por meio de uma transformação interior. Isso é um resumo da ideologia desse trabalho, ao qual tenho me debruçado. É também um conceito musical que muito me influência e consegue sugar de mim o que há de mais desafiador em termos vocais. E eu gosto muito disso, me tira da zona de conforto”, explica Renah.

As composições trazem mensagens de boas novas do universo: luz, paz e mais amor entre os seres humanos, além da transformação interior, resiliência e autoestima. O projeto tem dez faixas, sendo cinco em inglês, destacando um trabalho essencialmente pop, com influência da Disco Music, Psicodelia, Rock Progressivo, Funk Americano, Música Eletrônica e alguns sotaques regionais. O ritmo do trabalho foi batizado de “Psico Disco”. A produção musical ficou a cargo dos artistas paraenses Félix Robatto e Bruno Benitez.

Para o show, Renah traz um repertório com as dez faixas do disco, além de canções de Donna Summer, Tim Maia e Queen. A intenção é transformar o teatro Waldemar Henrique numa verdadeira pista de dança. “Vamos transformar o Waldeco, arredar as cadeiras, colocar um globo lindão e trazer o cenário de uma boate disco. A ideia é transportar o público para essa atmosfera dançante e deixá-los à vontade para se soltar e liberar energia positiva", conta, entusiasmada, Renah.

Com pelo menos dez anos de carreira, a cantora encontrou em Renah uma proposta desafiadora. Com o nome, surge também a mudança na sua imagem, no figurino ela apresenta uma proposta totalmente auto sustentável, ecologicamente correta, com o uso de 200 cds para a confecção e um blazer de brechó. Nos pés, a bota também foi reaproveitada, tudo para trabalhar com figurino consciente.

“Ela é uma personagem intergaláctica, cantora e compositora viajante do tempo e do espaço levando mensagens positivas por meio da música e ajuda a Terra a se libertar dos padrões negativos de pensamentos e emoções, que geram energias de baixa frequência e que alimentam as doenças do mundo”, afirma a cantora.

O show de Renah tem, ainda, as participações dos artistas Johann, Jothan Neto (bailarine), Breno Machado e Rayssa de Pinho, que é filha da cantora.

Agende-se

Show Do Álbum “Energia”

Data: sábado, 20

Hora: 20h

Local: Teatro Waldemar Henrique -Av. Presidente Vargas – Campina

Informações e vendas: 988937612 / @renahenergia