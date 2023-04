Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz realiza 'Gala Lírica' nesta quinta-feira, 20

Uma “Gala Lírica” com temas de óperas será apresentada pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), sob a regência de Miguel Campos Neto, com a participação de solistas paraenses, nesta quinta-feira, 20, às 20h, no Theatro da Paz. Diferente de uma ópera, que é produzida de modo teatral, com diversas vozes e montagem de cenário, figurino e iluminação, a gala lírica ou "ópera gala", reúne trechos cantados sem a encenação.

No palco, estarão vozes premiadas em concursos, como as sopranos Lys Narodoto e Thainá Souza, a mezzo-soprano Carolina Faria e o tenor Hélenes Lopes. Eles farão duetos e solos na interpretação de árias de óperas já consagradas mundialmente.

O espetáculo é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música (APM).

Cantores Lys Nardoto, Thainá Souza, Carolina Faria e Héleres Lopes (Fotos de Divulgação)

O maestro Miguel Campos Neto disse que o concerto terá como abertura a ópera ‘Os Náufragos’, da britânica Ethel Smith, do final do século XIX para o inicio do XX. O objetivo é revisitar compositoras do passado, que superaram o patriarcado e o sexismo na música erudita. A raridade de compositoras dentro da música erudita do passado é mais forte ainda no mundo da ópera, afirmou o regente.

Em seguida, haverá árias e duetos de compositores como Puccini, Mascani e parte da cavaleria rusticana. Um repertório conhecidíssimo do público. Depois do intervalo, o repertório será dedicado aos compositores austríacos: Mozart com a "Flauta Mágica", Johann Strauss, que compôs valsas, ópera e opereta; Franz Lehár, autor operetas como "Viúva Alegre". “Essa ópera tem um significado importante para o Festival do Theatro da Paz. Ela foi uma das óperas da primeira edição do festival, em 2002", recorda.

Além dos solistas paraenses, haverá solistas convidados de fora do Pará “O Estado possui qualidade técnica para fazer um espetáculo de alto nível e trazer solistas, maestros, orquestras, músicos de outros lugares é uma escolha que fazemos para não nos ilharmos e manter uma atividade musical, artística e cultural conectada com o resto do país e com o mundo", destacou o diretor do teatro, Daniel Araújo.

Agende-se:

Concerto “Gala Lírica” da OSTP

Dia: Quinta-feira, 20

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz (Praça da República, Rua da Paz, s/n)

Ingressos gratuitos, podem ser retirados no dia do concerto, a partir das 9h, no site ticketfacil.com.br e na bilheteria do Theatro da Paz a partir das 18h. Ingressos gratuitos limitados a duas unidades por pessoa.