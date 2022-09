Rapper paraense Daniel ADR lança o single 'Nua (No Ar')'; vídeo

“Nua (No Ar)” já está disponível nas plataformas de músicas. O rapper paraense Daniel ADR lançou a canção e para quebrar o paradigma quando se pensa negligência constante que homens negros são submetidos ao negar sentimentos. Inspirado em uma sonoridade marcada pelo trap e R&B, a canção foi lançada junto com o videoclipe. O trabalho tem o patrocínio da Natura Musical, produção executiva da Psica Gang e distribuição da Warner Music. Confira:

“Essa música ela vai ser o primeiro single do meu novo álbum da Natura, que se chama ‘Black Christ’, que faz essa metáfora com Jesus Cristo, esse ser sagrado para o cristianismo, mas trazendo Cristo para a perspectiva de uma pessoa preta, periférica, do norte. E aí falando, dentro dessa perspectiva, sobre diversos temas como amor, periferia, classe social, racismo. Esse é um conceito mais geral do álbum. O single ‘Nua (No Ar)’ meio que vai encerrar meu ciclo passado, que vem de uma sonoridade mais pop, com cores, algo mais vivo, mais feliz, que foi esse meu último álbum, ‘PJL’”, disse o cantor.

O videoclipe de ‘Nua (No ar)’ foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear), ao lado de nomes como Azuliteral, Raidol e Festival Lambateria, por exemplo.

O universo introspectivo desse single abre-alas para o lançamento do segundo álbum de Daniel ADR, com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2023.

“A nova música traz uma estética de house pop para essa minha nova fase, que é algo bem intimista, conceitual, sensível e sentimental. E esse é um conceito mais geral do álbum. Trazendo para a perspectiva da faixa da música, a faixa vai falar sobre amor e sobre relacionamento, sobre distância também, mas em uma perspectiva da sensibilidade de falar também que principalmente no rap, principalmente de um cara preto da periferia, que várias vezes a gente é a condicionado só a trabalho, a ser bruto, a ser pessoas que não devem, não devem demonstrar sentimentos e nem as fragilidades. E aí esse single é sobre falar de sentimentos, sobre se sentir frágil, sobre se entregar, e sobre isso tudo ser algo normal e ser tudo bem. Da perspectiva também de falar sobre esses tipos de carinho, esses tipos de afeto entre a população preta, indígena, periférica do norte do Brasil”, explica Daniel.