Naïf estreia no Agosto Pro-Rock do Café com Arte

O Agosto Pro-Rock do “Café com Arte” traz uma novidade para a música paraense com a estreia da banda Naïf, que busca uma sonoridade amazônica com referências estrangeiras. A banda criada pela multiartista Tita Padilha, designer, bordadeira, fotógrafa, diretora de arte com formação técnica em cenografia, tenta falar justamente sobre pertencimento, seja na produção artística ou na localidade onde vive. A banda se apresentará no Café com Arte, localizado na travessa Rui Barbosa, nº 1427, neste sábado (12), a partir das 21h, junto com as bandas Aroma Verde e Breno Branches.

O próprio nome da banda Naïf nas artes plásticas, principalmente da pintura, é caracterizado por linhas e formas simples que resulta em composições sem artifícios. Naïf também é uma homenagem à arte popular, criada de forma intuitiva e autodidata. A intenção é experimentar a partir de investigações rítmicas do contexto urbano, com a captação de sons da construção civil ou produzidos pela natureza remanescente na cidade – atmosfera que se traduz nas letras de Tita, em faixas como “Trópicos úmidos”, o primeiro lançamento previsto.

“Sempre quis usar essa nomenclaruta do Naïf, que é não ter validação por não ser artista, é um termo das artes visuais, é como eu me sentia muito estrangeira na música. Representava muito sobre eu não ter formação na música, mas querer fazer música mesmo assim”, explica Tita.

Ao longo dos anos, Tita foi dando forma ao projeto que surgiu há dez anos, e nos últimos três começou a ganhar sentido prático. Ao lado dela se reuniram músicos já conhecidos por trabalhos em outras bandas paraenses como Rodrigo Sardo, da banda “Enfim Nós”, na guitarra, Lucas Padilha, do “Meio Amargo”, no baixo, e Erik Lopes, de “A Trip to Forget Someone” e “Aeroplano”, na bateria.

O grupo ainda não fez gravações por decisão própria. A ideia é apresentar as músicas neste primeiro show e em outro em setembro. Testá-las com o público e somente depois fazer o investimento em gravações e clipes. A banda tocará cinco canções autorais que serão “Parda”, “Trópicos úmidos”, “Estrangeiro”, “Mãe” e “Cidade”.

“Essa será a primeira apresentação da vida. A gente não tem nada gravado, foi uma escolha que a gente fez. Não queremos entregar um produto musical, com aquela coisa de já ter que colocar música no Spotify e no Youtube com um custo muito elevado, é uma energia muito gasta, e queria ter a experiência do ao vivo. A música vem do encontro, e para mim não faz sentido fazer uma superprodução para lançar, por isso optamos por começar pelos shows”, detalha Tita.

O grupo possui referências em comum. Cada um trouxe os seus backgrounds referencias, o rodrigo tem referencias muito parecidas, já tenhos referencias Radiohead e David Byrne. Outra referência presente no Naïf é o diálogo com elementos do pop e da música brasileira, com reflexões sobre as diversas representações das Amazônias e seus contrastes. Tita Padilha se inspira em alguns artistas que falaram sobre o seu próprio lugar como Arnaldo Antunes, Maurício Pereira, Metá Metá e Maria Beraldo.

“Artistas que estão na atividade e instigam muito uma musicalidade regional sem ser caricata, e trazem essa experimentação”, diz Tita. “Sabia qual seria o tema do EP, sobre a localidade do lugar que a gente vive. A última música eu fiz essa meio que uma canção de amor para cidade. Sobre a experiência de se reconhecer nela e sempre voltar para ela. No fim, eu percebi que foram letras que nortearam a mesma coisa, de criar sobre o lugar que estás”, complementa.

Serviço: Naïf, Aroma Verde e Breno Branches no Agosto Pro Rock

Data: sábado, dia 12

Local: Café com ArtePortas: 17h -

Shows: 21h

Ingresso: R$30

Endereço: localizado na travessa Rui Barbosa, nº 1427