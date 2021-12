VÍDEO: Música nova de Anitta e Pedro Sampaio toca na Farofa da Gkay

A festa “Farofa da Gkay“ deu o que falar, com muitos babados dos famosos. Mas também teve babado da música! As expectativas estão grandes para “No Chão Novinha“, nova música em português de Anitta em parceria com Pedro Sampaio, que teve clipe gravado no Pará.

Com a grande grande repercussão da festa, a equipe liberou a faixa para tocar na “farofa”. Assim, os fãs puderam ter um gostinho do que vem por aí, com lançamento marcado para esta quinta-feira, 9.

Como as câmeras estavam totalmente liberadas na festa (afinal, a maioria era influenciador digital), é claro que muitas pessoas registraram e jogaram na internet vídeos com trechos de “No Chão Novinha”. Logo de cara dá para perceber que é uma música ótima para dançar.