MPB Festival Belém vai escolher paraense para cantar em sua próxima edição; veja como se inscrever

A terceira edição do MPB Festival Belém abriu inscrições para a Classificatória que vai eleger um artista paraense para se apresentar no evento A participação é gratuita e pode ser feita no site www.mpbfestival.com.br até o dia 10 de setembro.

O concurso terá duas etapas: a primeira vai selecionar três artistas, avaliando o conteúdo enviado na inscrição; estes três se apresentam na Classificatória MPB Festival Belém ano 3, em um evento gratuito, no dia 24 de setembro, no Teatro do SESI, onde o grande campeão ou campeã será escolhido.

Lembrando que o concurso é aberto somente para artistas com trabalho autoral, sejam amadores ou profissionais, de qualquer idade. Caso sejam menores de 18 anos, precisarão de autorização dos responsáveis para participar.

Para Gibson Massoud, da Sonique Produções, é importante a retomada das atividades de grandes eventos nesse momento, especialmente para os artistas paraenses que ficaram bastante prejudicados com a pandemia. “A classificatória é muito importante para os artistas do Estado. Na segunda edição foi uma banda do interior que ganhou e isso é muito importante para a cena”, diz.

O artista mais pontuado ganhador da Classificatória garantirá sua apresentação no MPB Festival Belém ano 3 ao lado de grandes nomes da MPB local e nacional. O artista selecionado e ganhador da Classificatória receberá um cachê, além de garantir uma vaga na programação do MPB Festival Belém Ano 3, 1 sessão de fotos profissionais e 1 release profissional com uma jornalista.

Na primeira edição, o evento contou com shows de Gal Costa, Baile do Simonal – com convidados como Arthur Espíndola, Pedrinho Cavallero e Liege, além de Trilogia (Nilson Chaves, Lucinha Bastos e Marco Monteiro), Zimba Groove (ganhador da classificatória) e DJ Bernardo Pinheiro. No segundo ano do evento, as apresentações artísticas ficaram com Nando Reis, Juliana Sinimbu e Dois na Janela (ganhador da classificatória).

Projeto cultural apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura, Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura do Pará, Governo do Pará, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Ministério da Cidadania e Governo Federal". Conta ainda com o apoio do Sesi.