MCs Don Juan, IG e PH promovem baile funk em Belém

Nesta sexta-feira (22), a Dubai Eventos promove em Belém um verdadeiro baile funk paulista. Com as presenças dos MC Don Juan, MC IG e MC PH, a festa promete setlist recheados de hits estourados pelo Brasil.

MC Don Juan é conhecido pelos sucessos como: "A Gente Brigou", "Lágrimas" e "As Mina Pira". No fim de 2023, ele lançou o projeto “Funk é funk” para relembrar os seus sucessos de 2016, quando se tornou um grande fenômeno em todo o Brasil. Agora, sete anos depois, ele presenteia os fãs que estiveram com ele nesta caminhada rumo ao topo, além de se apresentar como um cantor autêntico para os novos admiradores. O EP com cinco faixas e mostra ao mundo um artista completo: que abraça o passado, mas também é capaz de se reinventar.

O cantor é famoso por trafegar nas festas dos maiores jogadores de futebol brasileiro. Inclusive, semana passada ele marcou presença na festa de Rafaella, irmã de Neymar, e posou ao lado do craque, além de ter foto ao lado do atacante do Palmeiras, Dudu. A imagem ganhou as redes sociais.

Já MC IG, famoso por sucessos como "Deixa a Onda Te Levar", "Mina do Twitter" e "3 Da Madrugada", trará toda a sua energia contagiante para o palco da Dubai Eventos. Esta semana ele lançou o aguardado álbum “Todo Mundo Odeia o IG”. Projeto que conta com várias participações especiais chega às plataformas musicais, acompanhado de videoclipe do single “É isso bebê, tá certa!, no canal oficial do artista, no Youtube.

Recentemente, MC IG lançou “Diz aí qual é o plano?”, single de quase 12 minutos, que reúne um time de expoentes da música urbana brasileira, como MC Poze do Rodo e Oruan. A canção foi selecionada para inaugurar o novo álbum do artista, “Todo mundo odeia o IG”, projeto inspirado na série norte-americana “Todo mundo odeia o Chris, conta ainda com um projeto audiovisual, em formato de minissérie para o Instagram, com 5 capítulos, em que IG recria cenas que fazem referência ao seriado.

E para completar o time de estrelas, MC PH também marcará presença na festa "Let’s Go in Dubai". Com seu repertório repleto de hits, como "Quem Diria", "Tão Linda" e "Senta e Contrai", o artista promete não deixar ninguém parado.

O artista disponibilizou recentemente o sucesso de "Let's Go 4". Com quase 11 minutos e sem nenhum passinho de dança, a música está há quatro meses na lista das 50 faixas mais ouvidas do Spotify Brasil. E durante três meses, ficou na 1ª posição do ranking.

"Todos os artistas que estão nessa música mudaram de vida, começaram a fazer muito show. Uma coisa surreal. Deus é mil grau", diz MC PH ao G1.

Agende-se

Data: sábado, 23

Hora: 22h

Local: Dubai Eventos - Rod. Augusto Montenegro, 981 - Parque Verde, Belém