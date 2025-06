Lipe! estreia no rap nacional com ‘TQT Freestyle’, desabafo potente sobre tempo, luta e resistência

Com uma trajetória marcada pela arte e pela resistência, o artista paraense Lipe! dá um passo importante em sua carreira ao lançar, nesta quinta-feira (20), seu primeiro single oficial, intitulado “TQT Freestyle”. A sigla remete à expressão “Tudo É Questão de Tempo”, que não só dá nome à faixa como também resume o espírito do projeto: uma reflexão intensa sobre pausas, superações e a urgência de se expressar quando o momento certo finalmente chega.

O som, segundo o próprio Lipe!, é um desabafo real, com letra forte e um beat envolvente, marcado pela força de quem esperou calado, mas agora tem voz. “É um momento muito importante na minha carreira artística, esperei e me preparei muito tempo pra esse lançamento, é um filho que lancei pro mundo, que fala um pouco sobre a luta de um jovem preto em busca de chegar no seu tão sonhado momento de glória, espero que leve alegria e reflexão a muita gente”, afirma o artista.

Nascido em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém, Lipe Alves, ou apenas Lipe!, como assina artisticamente, começou sua caminhada nas artes através da dança de rua, especialmente o break dance, estilo que o projetou no cenário nacional e internacional. Muito jovem, saiu de casa em busca do sonho de viver da cultura hip-hop, construindo sua trajetória entre batalhas de dança e intercâmbios culturais.

Com talento e perseverança, o artista conquistou espaço além das fronteiras brasileiras. Teve passagens marcantes pelo Egito e pela Alemanha, onde se apresentou e também deu aulas de dança, sempre com a identidade amazônica pulsando em seus movimentos. Atualmente residindo na Alemanha, Lipe! transforma sua vivência em lirismo e ritmo, atravessando fronteiras não apenas geográficas, mas também criativas.

“TQT Freestyle” foi gravado e produzido de forma totalmente independente, em mais um exemplo da versatilidade do artista, que assina também o videoclipe visual da faixa, filmado e editado por ele próprio. O resultado é uma obra com estética urbana e simbologia potente. A capa do single, ambientada em uma estação de metrô, representa o tempo como uma força que exige paciência, movimento e coragem para embarcar.

Disponível em todas as plataformas digitais, a música chega como marco inaugural da trajetória musical de Lipe! no rap nacional, trazendo uma mensagem que conecta com quem vive a correria do dia a dia, enfrenta desafios e carrega a esperança de um futuro construído com esforço. “Um som para quem vive o corre, sente o peso do tempo, mas segue de pé”, resume.

O single não apenas inaugura uma nova fase na carreira de Lipe!, mas tem como objetivo mostrar também o poder da arte independente produzida por jovens da periferia que ousam sonhar grande, “e colocar esses sonhos em movimento”, finaliza.

Serviço:

O artista Lipe!, natural de Ananindeua (PA), lança nesta quinta-feira (20) o single autoral “TQT Freestyle”, já disponível nas plataformas digitais.