Karol Conka e Carol & Vitoria lançam música com grupo virtual de K-Pop K/DA

A banda virtual de K-Pop K/DA deu um presente para a comunidade gamer brasileira, lançando uma versão em português de "THE BADDEST" nas vozes de Karol Conka e Carol & Vitoria. O grupo é K/DA é formado por personagens do game League of Legends (o popular LOL), e está prestes a lançar o EP ALL/OUT.

Chamada de "AS PATROAS - THE BADDEST", a faixa foi adaptada para o português pela Riot Games no Brasil em parceria com o Estúdio mdois e com as artistas, e estará disponível em seus canais oficiais, incluindo o Youtube da rapper Karol Conka e da dupla pop Carol & Vitoria .

"É muito importante ver que a mulher também está ganhando território no mundo gamer!", diz Carol. "Num espaço originalmente dominado por homens, enaltecer uma equipe feminina de Campeãs - através de uma música - é emocionante! Adoramos o convite. Game, música e mulheres empoderadas tem tudo a ver!", completa.

"Não é novidade que nas horas livres uma das coisas que eu mais gosto de fazer é jogar League of Legends. O primeiro contato veio há quase três anos, o que torna nossa participação nesse projeto ainda mais especial. Para completar a energia girl power, a Karol Conka chegou com tudo no flow. A mistura desses universos ficou muito legal!", conta Vitoria.

"É sempre muito divertido e especial a interação com o mundo dos games. Interpretar uma música que traz na sua estética a força e o poder feminino é muito importante", afirma Karol Conka. "Fiquei muito feliz com o convite e estou adorando fazer parte desse universo que é o League of Legends", completa a artista.

Segundo Priscila Queiroz, Head de Publishing da Riot Games no Brasil, a música sempre foi uma parte muito importante das experiências criadas pela empresa, e eles sempre buscam novas parcerias e maneiras diferentes de personalizar essa imersão para a comunidade brasileira, incluindo o convite de artistas nacionais de sucesso.

"É com muito orgulho que trazemos essa versão brasileira de THE BADDEST, do K/DA, nas vozes de mulheres tão talentosas. Nosso objetivo é levar a música para um público cada vez mais amplo e apresentar o League para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o jogo", afirma.

"THE BADDEST" é a primeira canção do EP ALL/OUT (com lançamento previsto para 6 de novembro), e alcançou o número 1 no ranking de vendas da Billboard World Digital, com mais de 29M de visualizações no YouTube desde sua estreia, em 12 de setembro.