Grupo japonês Mikage Project faz apresentação inédita e gratuita em Belém

Como parte das comemorações do Ano do Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão, que celebra os 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países, o grupo japonês Mikage Project realiza uma turnê inédita por três capitais brasileiras: Belém, Manaus e Rio de Janeiro.

A estreia será em Belém, no dia 26 de junho, no Teatro Estação Gasômetro, no bairro de São Brás, com apresentação única e gratuita, aberta ao público. Na véspera, dia 25 de junho, o grupo ministra um workshop gratuito no mesmo local, com vagas limitadas e entrega de certificado aos participantes.

A proposta do Mikage Project é unir tradição e contemporaneidade, levando ao público uma experiência que combina sonoridades ancestrais e arranjos modernos. O trio japonês utiliza instrumentos tradicionais, como o koto (instrumento de cordas), o shakuhachi (flauta japonesa de bambu) e o tsugaru shamisen (instrumento de cordas percutidas), criando composições que dialogam com elementos da música eletrônica, do pop e de outras vertentes atuais.

A base do repertório é o minyo, a música folclórica japonesa, que carrega as histórias, os costumes e os sentimentos das diferentes regiões do Japão. Por meio dessa fusão, o grupo busca não apenas preservar as raízes culturais, mas também atualizar esses saberes, tornando-os acessíveis e relevantes para novas gerações em qualquer parte do mundo.

O termo japonês “Mikage” (御影) significa “espírito” ou “alma dos deuses” e reflete a missão do grupo: transmitir, através da música, a essência de uma tradição que atravessa séculos. A proposta é revisitar o repertório folclórico com uma abordagem criativa, mantendo vivas as heranças culturais enquanto dialoga com os sons do presente.

Criado em 2020, o Mikage Project é formado por três músicos reconhecidos no Japão e no cenário internacional: Sato Koki, no shakuhachi; Asano Sho, no tsugaru shamisen e voz; e Homma Takashi, no koto de 25 cordas. Juntos, eles exploram as possibilidades dos instrumentos tradicionais, propondo novas leituras para canções que fazem parte do patrimônio imaterial do Japão.

O grupo já lançou quatro EPs e tem se apresentado em diversos países. Em 2023, realizou turnês na Tailândia e na Malásia, integrando as comemorações dos 50 anos da amizade entre Japão e ASEAN. No mesmo ano, fez sua estreia nos Estados Unidos, com uma apresentação em Nova York, e participou do Otakon 2024, um dos maiores festivais de cultura pop japonesa da América do Norte, realizado em Washington, reunindo milhares de fãs da cultura nipônica.

Ainda no circuito internacional, o Mikage Project realizou uma série de apresentações no México e no Peru, onde se apresentou no Teatro Segura, considerado o teatro mais antigo da América do Sul e um dos mais importantes espaços culturais de Lima. Nessas turnês, o grupo não apenas apresentou seu repertório, mas também realizou intercâmbios culturais com músicos locais, reforçando a proposta de diálogo entre tradições musicais de diferentes partes do mundo.

O concerto em Belém será uma oportunidade rara de conhecer de perto essa experiência musical que une tradição, inovação e cultura. A programação faz parte das ações promovidas pela Embaixada do Japão no Brasil e pelo Consulado-Geral do Japão em Belém, dentro das celebrações do Ano do Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão.

Serviço:

Workshop – Mikage Project

Data: 25 de junho (quarta-feira)

Horário: 16h (abertura dos portões às 15h)

Local: Teatro Estação Gasômetro – Parque da Residência, Belém (PA)

Vagas limitadas, com entrega de certificado aos participantes

Entrada gratuita

Concerto musical – Mikage Project

Data: 26 de junho (quinta-feira)

Horário: 19h30 (abertura dos portões às 18h30)

Local: Teatro Estação Gasômetro – Parque da Residência, Belém (PA)

Entrada gratuita para ambos os eventos