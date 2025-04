'Fantasía': videoclipe de Pabllo Vittar com a cantora Nathy Peluso é lançado; veja

A parceria das cantoras Pabllo Vittar e Nathy Peluso rendeu o videoclipe da música “Fantasía”, que já está disponível nas plataformas digitais. O registro audiovisual foi gravado em São Paulo, com direção de Bruno Ilogti, inclusive, o diretor já trabalhou com Pabllo e dirigiu alguns clipes como “Sua Cara”, “Paradinha”, da Anitta, e “Hungry”, da Fergie.Bruno também já esteve em trabalhos com Nicki Minaj, J. Balvin e grandes marcas internacionais.

Pabllo conta da experiência de receber a artista argentina no Brasil para gravar o clipe. “Ela veio ao país somente para fazer a gravação do vídeo de “Fantasía”, foi um dia inteiro de gravações e nos divertimos muito. Nathy é uma artista incrível e o clipe está lindo, muito dançante e sensual. Quero todo mundo assistindo”.

Nathy Peluso também comenta a experiência ao lado de Pabllo no set. “Gravar o vídeo juntas no Brasil foi literalmente uma fantasia, tudo fluiu com uma facilidade mágica. A Pabllo tem uma energia tão vibrante, ela é uma artista livre, autêntica e incrível”, diz a cantora, rapper e compositora argentina radicada na Espanha.

O clipe traz as artistas em espaços liminares, em tons de branco e vermelho, com elementos como espelhos, corredores e objetos que se transformam. Através de "match cuts", técnica de edição de vídeo que faz a transição entre dois planos, as interações entre Pabllo e Nathy vão criando uma sensação de continuidade e fusão. A narrativa culmina em um espaço unificado onde as artistas se encontram e passam a se mover juntas, revelando uma conexão profunda e simbólica.

Club Vittar

Após lançar o seu primeiro single de 2025, “Fantasía”, feat com a argentina Nathy Peluso, a artista anuncia o “Club Vittar”, uma noite em que a cantora vira DJ e fica à frente das pick-ups. As duas primeiras apresentações acontecem em São Paulo, nesta sexta-feira (18) e no Rio de Janeiro, no sábado (19) . Nos próximos dias, novas cidades e datas serão divulgadas. Pabllo pretende viajar com o projeto por todo o país.