Exclusivo: Letrux interpreta psicanalista e aborda os desencontros entre afetos em ‘Louva Deusa’

A música "Louva Deusa", da cantora Letrux, ganhou recentemente o videoclipe escrito e dirigido pelo cineasta Pedro Henrique França. Estrelado pela própria artista e pela atriz Alice Carvalho, no ar com "Renascer", o lançamento aborda histórias de pessoas que não conseguem corresponder aos sentimentos do outro e mostra as possibilidades de afetos.

Segundo a cantora, que também é atriz, a música foi escrita em 2020, durante o isolamento causado pela pandemia. Letrux morava em São Pedro da Aldeia (RJ) quando começou a pensar sobre as maneiras que alguém poderia informar para outra pessoa, apaixonada, que não corresponde a esse sentimento.

"Peguei o violão e fiquei brincando com dois acordes e essa grande e simples pergunta: 'como se diz para alguém que você não se apaixonou da mesma forma?'. E ninguém se apaixona da mesma forma (risos), mas essa discussão é enorme. Fiquei pensando no louva-a-deus, cuja fêmea mata o macho depois do coito, e pensei que isso acontece muito. Pessoas tr*nsam e depois se matam. Brinquei com essa sensação da paixão não correspondida, mas o ato sexual, sim", disse ao O Liberal.

Em "Louva Deusa", a artista dá vida a uma psicanalista em sessões de análise com a paciente, interpretada por Alice Carvalho. O lançamento proposto por Letrux retrata uma angústia que, segundo ela, é atual e tema debatido em muitas sessões de psicanálise: a busca por um afeto que se desencontra.

Alice Carvalho e Andréia Horta integram o elenco (Foto/Fernando Schlaepfer)

"As interpretações [sobre a ideia por trás do clipe] são livres quando você faz uma obra audiovisual. Fico feliz com tanta gente debatendo e trocando uma ideia sobre afetos e relacionamentos. Há uma sensação de vazio no clipe, encontros líquidos e essa personagem tentando elaborar seus traumas, paranoias e histórias no divã da psicanalista", explica.

A ideia de estrelar como psicanalista veio da própria cantora, que faz análise desde os 19 anos com a mesma profissional. Ela garante que o videoclipe a fez perceber que jamais conseguiria ser, de fato, uma psicanalista. "Quis me colocar nesse outro lugar e percebi que jamais seria essa profissão. É muito difícil. É curiosíssima, mas acho que eu não conseguiria, mas admiro imensamente", brinca.

Trecho do clipe estrelado por Letrux e Alice (Foto/Reprodução/YouTube)

Louva Deusa foi gravado em um único dia e conta com as participações de Andréia Horta, Kika Sena e Pedro Caetano, escolhidos pelo próprio diretor Pedro Henrique França. O cineasta já trabalhou em outro projeto audiovisual com Letrux e descreve esta nova colaboração como algo bonito e prazeroso.

"Quando ouvi 'Louva Deusa', na hora escrevi para Letrux. Ela diz muito sobre esse grande desencontro que estamos vivendo. A crise da impermanência é geracional. Foi muito bonito ver durante o processo, como aquilo não era biográfico apenas para mim, mas para a Letícia e para a Alice. Me sinto honrado de fazer mais um clipe com a Letrux, protagonizado por essa que é uma das maiores atrizes que temos hoje e ainda contar com esses nomes de peso, que me inspiram. Foi um resultado biográfico muito bonito", diz.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)