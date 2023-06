Cantora paraense Bia Salles se prepara para shows juninos

O primeiro final de semana de junho é o ponta pé inicial para começar os shows de São João. A paraense Bia Salles segue com a agenda lotada para o mês. Todos os fins de semanas tem apresentações, são mais de 10 shows em junho.

Neste sábado, 03, ela se apresenta no Royal Beer, em Marituba, Região Metropolitana de Belém. Com muito piseiro e forrpó no repertório, Bia se prepara para mostrar novidades este mês.

“Já estou com a agenda praticamente lotada nos finais de semana. Nos meus shows, faço uma mistura, tem forró pé de serra, vaneirão, piseiro e até quadrilha, é algo bem diversificado”, disse a cantora.

Beatriz Salles começou a carreira de cantora no ano de 2010, na igreja católica, fazendo shows com o Ministério de música Missão Louvai. Em 2020, a cantora recebeu a proposta de cantar nos palcos da noite como segunda voz do cantor sertanejo Cezar farias. Após dois meses, Bia iniciou a sua carreira solo.

Em fevereiro de 2021, ela começou a percorrer a noite paraense com um show eclético. Porém, o carro-chefe das suas apresentações é o forró universitário e o piseiro.