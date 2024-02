Aves Lunares e Bando Mastodontes unem forças em show especial neste sábado (24)

Neste sábado (24) o Teatro Margarida Schivasappa recebe em seu palco mais um espetáculo, misturando a psicodelia e a poesia paraense, com o Bando Mastodontes e Aves Lunares, a partir das 19 horas. O encontro faz parte do edital Cultura Livre.

A abertura desta noite mística e energizante fica por conta da banda Aves Lunares, com o show “Janela do sonho”. Inspirados pelo rock nordestino dos anos 70, afrobeat, Dub, para além dos ritmos nortistas, os músicos criam um mix psicodélico que reflete a riqueza cultural da região. O espetáculo mergulha na cultura popular, misturando elementos urbanos, contemporâneos e eletrônicos, com uma dose da essência de ritmos brasileiros tradicionais.

Dando sequência na noite, o Bando Mastodontes apresenta a força da poesia e musicalidade paraense com o show “Toda Voz Vira Som”. O espetáculo é uma homenagem aos poetas paraenses, como Adalcinda Camarão, Antônio Juraci Siqueira, Bruno de Menezes, Max Martins, Olga Savary e Rui Barata. “A gente trabalha sobre poemas desses poetas que a gente tanto admira do nosso estado. Então, pra gente é um prazer enorme”, comenta Ana Marceliano, vocalista, compositora e percussionista do Bando Mastodontes.

Em atividade há 9 anos, o Bando Mastodontes tem como objetivo na sua música apresentar uma sonoridade amazônica transcendental, com os saberes ancestrais da floresta, referências da prática teatral mediada pela experiência de diversos integrantes do grupo e também referências de estudos e pesquisas nas artes literárias.

A noite promete ser inesquecível, com a união de Aves Lunares e Bando Mastodontes, com um repertório cheio de mistério, poesia e psicodelia. “São músicas inéditas já sendo trabalhadas há um tempo na pesquisa do grupo, mas que agora a gente finalmente vai poder levar ao público e é uma honra que seja no Teatro Margarida Schivasappa. Ainda mais nesse evento que a gente está fazendo em parceria com a banda Aves Lunares, que também vai trazer um show super lindo”, conclui.

SERVIÇO:

AO CAIR DA NOITE AS AVES VOAM EM BANDO

Data: 24/02

Horário: A partir das 19h

Ingresso: Pague quanto puder

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos)