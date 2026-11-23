Após anúncio de aposentadoria, Chitãozinho e Xororó marcam show em Belém

Espetáculo 'Entretempos', realizado em parceria com a dupla Jorge e Mateus, marca o encerramento da carreira dos irmãos e ocorre no dia 9 de abril

Chitãozinho & Xororó realizam show do projeto 'Entretempos' em 9 de abril na capital paraense, a apresentação faz parte da agenda de despedida dos palcos após 56 anos de estrada ( Foto: Globo / Daniela Toviansky )

A dupla Chitãozinho e Xororó anunciou a aposentadoria neste domingo (22), durante entrevista exibida no programa "Fantástico", da TV Globo, após 56 anos de carreira. A despedida dos palcos ocorrerá por meio de uma turnê pelo Brasil em 2027 ao lado da dupla Jorge e Mateus, com apresentação confirmada em Belém para abril de 2027.

Durante a entrevista, Xororó explicou que a decisão está ligada à rotina de viagens e ao desejo de dedicar mais tempo à família. "O tempo vai passando. Agora a gente acha que tá no momento de curtir a vida, a família, principalmente. Eu sempre costumo dizer que nós somos operários da música. E todo operário precisa do momento de descanso e o nosso vai chegar agora", disse o cantor.

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Chitãozinho relatou que as conversas entre os irmãos sobre o encerramento das atividades nos palcos ganharam força há dois anos. Xororó acrescentou que o tema já fazia parte de suas reflexões há décadas. "A gente fala faz mais... Na minha cabeça, faz mais tempo. Eu fiz música há uns 20 anos falando disso", afirmou.

Ao longo da conversa, os artistas recordaram o impacto da dupla na entrada do gênero sertanejo nas emissoras de rádio do país. "A música 'Fio de Cabelo' abriu a porta das rádios FM naquela época", citou Xororó. O cantor também mencionou a trajetória da canção "Evidências", que segue entre as faixas mais executadas no Brasil. "Dizem que é o segundo hino nacional", comentou.

Turnê de despedida e passagem por Belém

Como parte da etapa de encerramento da carreira, Chitãozinho e Xororó realizarão uma série de apresentações pelo país em 2027 em parceria com Jorge e Mateus, na turnê "Entretempos". O espetáculo passará pela capital paraense no dia 9 de abril de 2027.