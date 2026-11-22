Chitãozinho & Xororó anunciam aposentadoria após mais de 50 anos

Decisão será detalhada em entrevista ao Fantástico neste domingo (22), com a apresentadora Poliana Abritta

Após 56 anos de parceria, a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó anunciou que pretende se aposentar dos palcos. A decisão será detalhada em uma entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (22), em conversa com a apresentadora Poliana Abritta.

A notícia marca uma mudança na trajetória de uma das duplas mais conhecidas da música brasileira. Os irmãos construíram uma carreira de mais de cinco décadas, com apresentações pelo país, parcerias musicais e canções que atravessaram gerações.

A entrevista deve trazer mais informações sobre os motivos da decisão e os próximos passos dos artistas. Até o momento, não há confirmação de que a aposentadoria dos palcos também represente o encerramento de todas as atividades musicais da dupla.

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José Lima Sobrinho e Durval de Lima nasceram em Astorga, no Paraná, e tiveram os primeiros contatos com a música ainda na infância. Incentivados pelos pais, Mário, conhecido como Marinho, e Araci, que também cantavam, os irmãos começaram a se apresentar em festas e eventos da região.

No início da carreira, eram conhecidos como Irmãos Lima. A mudança para Chitãozinho & Xororó aconteceu por sugestão do radialista Geraldo Meirelles, que se inspirou na música homônima de Serrinha e Athos Campos, referência a duas aves brasileiras.

Em 1970, a dupla lançou o primeiro disco, Galopeira, dando início a uma trajetória que passou por apresentações em circos e programas de calouros até chegar a grandes turnês e parcerias com artistas de diferentes gerações.