Após anunciar nova pausa na carreira, Rouge lança o álbum “Les 5inq”

Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade, anunciaram recentemente uma nova pausa na carreira, mas não sem antes apresentar ao público o álbum “Les 5inq”, que chegou às plataformas digitais na sexta-feira, dia 1 de fevereiro. O disco traz cinco músicas inéditas, além das cinco canções presentes no “EP 5”.

Além do lançamento de “Les 5inq”, Aline, Fantine, Karin, Li e Lu, prepararam mais um projeto: o Rouge Sessions” - um acústico gravado na casa da Aline, que terá suas músicas e o vídeo completo, incluindo depoimentos, liberados nesta segunda-feira, dia 4 de fevereiro.

Escute o álbum "Les 5inq"

“Entre romantismo e faixas dançantes, as canções do projeto levam com elas nossa arte, palavras, gratidão e amor. Este álbum é uma vitória e só temos o que celebrar. Inclusive, “Les 5inq” é um trabalho diferente de todos, pois pela primeira vez cada uma tem a “sua” música. Cada uma no seu estilo”, conta o Rouge.

Dentre as novidades de “Les 5inq” estão: “Como Se Fosse a Primeira Vez”, “Good Vibes”, “Juntinho”, “Não é Não” e “Sou Mais Eu“. Completam as 10 faixas do álbum as conhecidas: “Dona da Minha vida”, que conta com mais de 10 milhões de visualizações no YouTube, “Solo Tu”, “Beijo na Boca”, “Sem Temer” e “Te Ligo Depois”.

O álbum segue o pop que marcou o grupo, mas traz influências novas, seguindo a vivência de cada uma e sua maturidade, como reggaeton, funk e até rap.

