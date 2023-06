Anderson Moyses homenageia Maria Bethânia com show “A voz de uma pessoa vitoriosa”

Uma das maiores artistas brasileiras - Maria Bethânia - será homenageada com um show nesta quarta-feira, dia 14. O cantor e intérprete Anderson Moyses apresenta “A voz de uma pessoa vitoriosa, uma homenagem à Maria Bethânia” na Savieira Cultural, na rua dos Tamoios, nº 1587, no bairro da Batista Campos.

O evento é uma comemoração dupla pelo seu aniversário de Anderson e da ídola Maria Bethânia, que completará 77 anos no próximo dia 18 de junho. O contratenor fará um repertório com os grandes sucessos da carreira da baiana como “Brincar de Viver”, “Explosão de Coração”, “Olhos nos Olhos”, “Fera Ferida” e outros.

O paraense começou a realizar shows com as músicas do repertório de Maria Bethânia desde 2017 pelos pedidos insistentes do público. “O público pedia sempre que cantava alguma coisas do repertório da Bethânia para que fizesse um show somente dela. Eu tenho outros shows de tributo à Elis Regina, e também autoral. Até então, não tinha feito nada da Bethânia. Certo dia resolvi separar o repertório e fazer. Não é um cover de Bethânia, mas vou cantar o repertório dela. Desde a primeira vez tive um sucesso de público. O repertório de Bethânia é muito íntimo, tanto artisticamente, quanto pessoalmente, para mim”, contou Anderson.

O cantor Anderson Moyses começou a carreira na música erudita. O artista já estudou canto no "L'atelier du chante e conservatoire de Paris", na França, e no Conservatório Carlos Gomes. Ele vem se destacando dentro da nova geração de intérpretes paraenses. Moyses gravou canções de Vital Lima, André Nascimento, Ronaldo Silva e um EP em homenagem à cantora Nazaré Pereira. Na trajetória artística também estão apresentações em festivais de música brasileira, e shows como "Elis por ele”, “Cavalo de Santo”, “Moulin Rouge” e “Bar da noite".

O último lançamento de Anderson Moyses foi o single “A benção” de composição de André Nascimento e Thiago Albuquerque, que reflete sobre a fé nos ancestrais e nos orixás. O artista ainda gravou “Ne me quitte pas”, de Jacques Brel, canção francesa de enorme importância.

“Eu tenho bacharelado em Música. Acima de cantor, eu sou intérprete. Na minha apresentação tem muito a coisa do teatro, da visceralidade. É um artista fazendo a sua verdade, mas cantando o repertório com inspiração. Algumas pessoas que me acompanham há alguns anos me falam que cada show é um espetáculo diferente, porque sempre estou colocando alguma coisa nova”, reflete Anderson.

Serviço: Show “Anderson Moyses - A voz de uma pessoa vitoriosa, uma homenagem à Maria Bethânia”

Data: quarta-feira, dia 14

Horário: 20h.

Ingresso: mesas antecipadas R$ 80, e ingresso individual R$ 20.

Local: Savieira Cultural, na rua dos Tamoios, nº 1587, no bairro da Batista Campos.

Informações: (91) 99336-0519