Alfredo Guimarães Garcia lança EP 'Memórias dos Afetos' com músicas em parceria

O EP “Memórias dos Afetos” marca o encontro musical e emocional do escritor e poeta Alfredo Guimarães Garcia com os músicos Pedrinho Cavalléro e Cássio Pontes. A obra é fundada em manifestações de carinho por filhos e netos, que levaram os artistas ao transbordamento de emoções nesse registro. O EP já está disponível mas plataformas de música.

O projeto traz cinco faixas: “Canção Menina”, de Cássio Pontes, é dedicada à Maria Stella, neta de Alfredo Garcia, que nasceu em 2020; “Cantiga para Maya”, parceria de Pedrinho Cavalléro com Alfredo, homenageia Maya, filha do cantor nascida em 2019; mais duas de Alfredo e Cássio, a rememorativa “Infâncias” e “Lu & Lee”, que exalta o nascimento do primeiro neto, Lee River Hesse, e do bebê, a paraense Luana Hesse; “Samusamba”, composição solo do poeta, dedicada ao terceiro neto, Samuel Hesse Garcia, que tem nascimento previsto para este mês.

“O processo de criação dessas músicas se deu na pandemia, entre 2020 e 2021, com a interação entre Belém e Macapá – onde reside o cantor e compositor belenense Cássio Pontes – nos comunicando por meio de e-mail e redes sociais. Iniciou com o nascimento do me primeiro neto, na cidade de Toronto, no Canadá”, conta Alfredo Garcia, jornalista, escritor, poeta e letrista bragantino, radicado em Belém, com mais de 50 livros publicados e músicas gravadas por artistas como Nilson Chaves, Pedro Callado, Paulinho Moura, Sérgio Leite e outros.

Pedrinho Cavalléro recorda que, quando a esposa dele, Giani Rodrigues, engravidou, ele já estava com 60 anos e possuía cinco filhos. “Foi um susto”, revela. Na época, Alfredo Guimarães Garcia traduziu os sentimentos do cantor em uma letra delicada e tocante, que Cavalléro fez acréscimos e teceu a melodia. A faixa entrou no álbum “Minha aldeia do tamanho do meu coração”, de Pedrinho, com trecho gravado na voz de Giani. “Quando fizemos essa música, a minha esposa estava grávida. Hoje, a Maya está com três anos e já canta a canção dela: ‘O sol no horizonte desmaia, a lua surge na praia. Maya eu te espero”, canta o artista ao lado da caçula.

Quando observou que já havia 12 faixas compostas com diferentes parcerias, Alfredo Guimarães Garcia decidiu fazer o EP com cinco dessas canções. A meta é lançar novos álbuns com a mesma temática no futuro.

“Memórias dos Afetos” não é um álbum infantil, apesar de abordar o tema da infância. O projeto é o terceiro álbum de Alfredo. Os discos anteriores do artista foram “Nem Deus duvida”, gravado por Ly Rabello e lançado em 2021, e o segundo, “Ciganagem”, feito em parceria com cantor e compositor Gonzaga Blantez, em 2022.

O novo EP foi gravado na cidade de Lajedo, na Bahia, com arranjos e gravação de voz por Taysinho (Tayson Neves dos Santos), exceto “Cantiga para Maya”, que foi gravada em Belém.

“Esse trabalho é uma reunião de declarações de amor aos meus três netos – Lee, Stella e Samuel –, à minha infância muito bem vivida, à Maya, filha do Pedrinho Cavalléro, enfim, um repositório cheio de poesia e carinho”, resume o escritor e compositor.