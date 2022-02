Museu do Marajó é reinaugurado hoje (03), após reforma e ampliação

Após dois anos de reforma, a Amazônia recebeu de volta o Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari. Com quase duas mil peças no acervo, a comunidade vai poder usufruir novamente do patrimônio material e imaterial.

A inauguração do espaço ocorreu ao meio-dia desta quinta- feira (3) contando com a presença do governador Helder Barbalho, senador Jader Barbalho, deputada federal Elcione Barbalho e a primeira dama Daniela Barbalho.

A comitiva foi recebida pela banda do museu, Viana, em ritmo de marchinha de Carnaval. A população participou do momento de reinauguração.

Museu traz progresso ao município

Depois de aproximadamente uma hora de visitação pelo espaço, a população saiu em cortejo pelas ruas do município até chegar ao Ginásio Poliesportiva Manelão, onde o governador e demais autoridades fizeram o pronunciamento.

O governador Helder Barbalho disse que o Museu precisa estar na rota turística do Pará, já que a ideia é que o espaço será referência para as pessoas que visitem Soure, Salvaterra e outras cidades também visitem Cachoeira do Arari.



Outro pronunciamento importante foi com relação à construção da orla do município ainda para este ano e a construção da ponte que liga Salvaterra a Cachoeira do Arari sob o rio Câmara.

Para Antônio Augusto Figueiredo Athar, prefeito do município, a comunidade está feliz com o retorno do funcionamento do espaço, já que se trata de um centro cultural que conta a história do arquipélago.

"Esse museu tem um pouco de cada um da comunidade. O marajoara está orgulhoso e com o coração cheio de esperança ", comemora.