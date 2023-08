Mostra Quilombo Groove reúne manifestações culturais e artísticas no Quilombo do Curiaú

O Quilombo do Curiaú, na zona rural de Macapá, no Estado do Amapá, recebe entre os dias 21 e 27 deste mês a mostra “Quilombo Groove – Preces, Louvores e Batuques”. Organizado pela Cia. Ói Nóiz Akí, o projeto reúne nomes e iniciativas como Brisa Flow, Stefanie, Canto Sagrados Kariri-Xocó, Festival Latinidades, Circuito Manacaos e Malka Julieta.

A mostra foi selecionada no edital Natura Musical, na seleção de 2022. O projeto de cunho cultural da empresa Natura já existe há 18 anos e contemplou diversas personalidades como Emicida, Russo e Antônio Carlos e Jocafi, Dona Onete e João Donato; artistas em ascensão como Linn da Quebrada, Rico Dalasam; e projetos de registro e fomento de cenas, como Os Tincoãs e Mostra Pankararu de Música.

A programação de sete dias é totalmente gratuita e deve proporcionar experiências de conhecimento das tradições quilombolas com a realização de vivências sobre o Batuque e o Marabaixo, contação de histórias com a escritora e poeta Mestra Esmeraldina dos Santos, oficina de percussão, rodas de conversas, degustação da bebida gengibirra, intercâmbio com músicos e pesquisadores locais e encerramento com uma sequência de shows musicais, com ênfase na música popular, tradicional e identitária do local, intitulada “Preces, Louvores e Batuques”.

O protagonista da semana de atividades será o Grupo Raízes do Bolão. Considerado um legítimo representante do Quilombo do Curiaú, e com o objetivo de engrandecê-lo, o conjunto trará para o palco suas marcas culturais, junto aos convidados para shows gratuitos: a cantora Brenda Melo, o cantor Paulo Bastos e, a também quilombola, Banda Afro Brasil.

A programação conta ainda com a exposição fotográfica do cenógrafo e artista visual Paulo Rocha. O artista registrou ao longo dos últimos anos festas religiosas e profanas, onde o Batuque e o Marabaixo, através de suas preces, louvores e batuques, evidenciam o jeito de ser do povo do lugar.

“A ideia é que a sociedade possa vivenciar o Quilombo do Curiaú. E, para isso, trabalhamos em um formato a partir do qual será possível, por exemplo, acompanhar o processo de produção de gengibirra ou a confecção de instrumentos musicais utilizados nas festas de Batuque e Marabaixo, nas casas de seus moradores. Estes conhecimentos, perdidos no espaço-tempo, os olhares atentos e curiosos, serão registrados em áudios, fotos e vídeos, e serão convertidos em um documentário de finalização do projeto”, destaca Claudio Silva, produtor executivo da Ói Nóiz Akí.

Confira a programação completa:

DIA 21 de Agosto de 2023

Abertura do Projeto

Vernissage da Exposição Preces, louvores e Batuques

Atendimento à Imprensa

Missa na Capela de Santo Expedito

Hora: 17h

Dias 22 Agosto de 2023

Vivência: Percursos Sonoro Coreográficos Acerca do Marabaixo

Hora: 14h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitador: Mestre Adelson Preto

Contação de Histórias

Hora: 16h

Duração: 1h

Facilitador: Mestra Esmeraldina dos Santos

Dias 22 de Agosto de 2023

Percursos Sonoro Coreográficos Acerca do Batuque

Hora: 17h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitador: Mestre Pedro Bolão

Dias 23 de Agosto de 2023

Oficina de Percussão

Hora: 14h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitadores: Nena Silva, Ismael Biluca e Diego Bolão

Dias 23 de Agosto de 2023

Confecção de Instrumentos (Marabaixo e Batuque) com Materiais Recicláveis

Hora: 16h

Duração: 2h

Nº de Vagas: 30

Facilitador: artesão e luthier Mestre Pedro Bolão

Demonstração Técnica de produção da Gengibirra

Hora: 17h

Duração: 1h

Nº de Vagas: 30

Facilitadora Nêga do Biluca

Dia 24 de Agosto de 2023

Roda de Conversa: Interferências Étnico-Raciais na Música Amapaense

Hora: 18h

Duração: 1 hora (60 minutos)

Sem limite de público

Facilitadores: Alan Gomes, Hian Moreira e Edson Costa (os artistas farão exposições acerca das influências étnico-raciais na sonoridade de bandas e cantores com os quais atuam na condição de sideman)

Shows Musicais - 19h

Show de Abertura: Pretogonista

Show Convidado: Patrícia Bastos

Show Principal: Raízes do Bolão

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

Dias 25 de Agosto de 2023

Shows Musicais - 19h

Show de Abertura: Capitão Pupunha

Show Principal: Paulo Bastos

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

Dias 26 de Agosto de 2023

Shows Musicais - 19h

Show de Abertura: MC Deeh

Show Principal: Brenda Melo

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

Dias 27 de Agosto de 2023

Shows Musicais - 19h

Show de Abertura: Sabrina Zahara

Show Convidado: Metá-Metá

Show Principal: Banda AfroBrasil

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

Inscrições para as vivências e oficinas, pelo e-mail oinoizaquitraveiz@gmail

Acompanhe toda a programação pelo Instagram do projeto @quilombogrooveap