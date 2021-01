Mostra de Repertório On-line do Grupo Tapa encerra com dois espetáculos

A Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA no Teatro Aliança Francesa termina neste final de semana. Com a mudança para a fase vermelha, não haverá apresentação do espetáculo Despedida de Solteiro (Arthur Schnitzler), como foi divulgado anteriormente.

O encerramento será com dois espetáculos gravados: Vidas à Margem, dramaturgia original do Tapa, com Flávio Tolezani e Natalia Gonsales, neste sábado, 30, às 19h; e O Urso, de Anton Tchekhov (1860-1904), com Brian Penido Ross, Camila Czerkes e Dalton Vigh, no domingo, 31, no mesmo horário.

A direção é de Eduardo Tolentino de Araujo e ambas acontecem às 19h pela plataforma ZOOM com compra pelo Sympla. Os ingressos têm preços populares de R$ 20 e o público pode contribuir com outros valores para ajudar na manutenção do grupo com a campanha SOS TAPA.

O Repertório Online encerra com um total de oito peças, uma diferente por semana, desde outubro e marcou o reencontro do grupo com atores/atrizes e dramaturgos clássicos que estão marcados na trajetória do grupo.

Espetáculo O Urso será exibido no último dia da mostra (Ronaldo Gutierrez/ Divulgação)

O sonho americano desfeito em um país que divide os cidadãos entre vencedores e perdedores sem que haja uma segunda chance para os deserdados, é o fio condutor de Vidas à Margem, uma criação inspirada em temas recorrentes na dramaturgia americana do século 20. Na trama, um homem e uma mulher, interpretados por Flávio Tolezani e Natalia Gonsales, enfrentam uma difícil relação por estarem à margem do sistema.

“O título faz uma brincadeira paródica com À Margem Da Vida, de Tennessee Williams, que recebeu uma tradução no Brasil com o nome de Zoológico de Vidro. A história é um mergulho na alma masculina e feminina diante da adversidade. A vida boêmia, as incertezas materiais de uma carreira artística geram distintas possibilidades de fuga da realidade por um jovem casal”, conta Tolentino.

Com Brian Penido Ross, Camila Czerkes e Dalton Vigh, O Urso, de Anton Tchekhov, é uma comédia curta e traz uma jovem viúva recolhida em sua propriedade. Durante o luto, ela recebe a inesperada e intempestiva visita de um proprietário de terras vizinho que veio cobrar dívidas contraídas pelo falecido marido. A tensão entre os dois, intermediada por um velho criado, adquire alta voltagem na medida que as máscaras caem.

Tchekhov é um dos autores mais bem quistos pelo Tapa, que celebrou seus 40 anos de trajetória com O Jardim Das Cerejeiras. Tolentino ressaltou um outro lado na obra do autor russo. “O texto é de um período anterior aos grandes clássicos que o consagraram. Um mestre das narrativas curtas, Tchekhov já era famoso por seus contos quando começou a afiar suas ferramentas na dramaturgia através de pequenos vaudevilles que já trazem em si o aspecto patético das relações humanas”.