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Morre Juca de Oliveira, de 'Saramandaia', 'O Clone' e 'Avenida Brasil', aos 91 anos

Ator eternizou figuras marcantes na TV e construiu trajetória consagrada também no teatro

O Liberal
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O ator Juca de Oliveira, um dos nomes mais importantes da dramaturgia brasileira, morreu aos 91 anos em São Paulo (Roberto Filho/ Divulgação)

O ator Juca de Oliveira, um dos nomes mais importantes da dramaturgia brasileira, morreu aos 91 anos na madrugada deste sábado (21) em São Paulo em São Paulo. O falecimento ocorreu poucos dias após seu aniversário, celebrado no dia 16, enquanto ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, enfrentando pneumonia e complicações cardíacas.

Dono de uma carreira que atravessou décadas no teatro, na televisão e na literatura, Juca de Oliveira deixa um legado marcado por personagens densos, inteligência cênica e uma contribuição decisiva para as artes no país.

Trajetória nos palcos e telas

Nascido em São Roque, no interior paulista, Juca de Oliveira iniciou sua trajetória acadêmica no curso de Direito. Contudo, foi nos palcos que o artista encontrou sua verdadeira vocação e construiu uma carreira sólida e respeitada, firmando-se como um dos grandes intérpretes da cena brasileira.

Na televisão, o ator alcançou projeção nacional ao dar vida a personagens memoráveis. Entre os mais conhecidos, destacam-se o enigmático João Gibão, da novela Saramandaia; o cientista Albieri, em O Clone; e o vilão Santiago, em Avenida Brasil. Papéis que consolidaram seu nome junto ao grande público.

No teatro, sua atuação foi igualmente marcante. Além de ator, Juca de Oliveira destacou-se como autor e diretor, com obras que exploravam conflitos humanos e questões sociais com profundidade. Sua contribuição intelectual o levou a integrar a Academia Paulista de Letras.

Legado e impacto cultural

Reconhecido pela elegância em cena e pela capacidade de mergulhar em personagens complexos, Juca de Oliveira ajudou a moldar a dramaturgia brasileira contemporânea. Sua morte representa uma perda significativa para a cultura nacional, mas sua obra permanece viva na memória do público e na história das artes cênicas do país.

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