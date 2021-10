Modelo Nataly Gonçalves representará o Bragantino no 'Musa do Brasileirão'

Ela é linda, sexy, ama tirar foto, adora treinar na academia e possui um corpo escultural que chama a atenção por onde passa. Estamos falando da modelo Nataly Gonçalves, 27 anos, que foi eleita “Musa do Bragantino” no concurso Musa do Brasileirão. A linda loira quer a conquista por se tratar da realização de um sonho participar do evento.

Moradora da Praia Grande, no litoral sul paulista, Nataly se destaca na internet com cliques que evidenciam seu shape sarado e, com muito charme, deixa os marmajos de plantão babando.

“É uma honra participar deste megaconcurso. Abre várias oportunidades e estou apenas no início do projeto”, disse Nataly. Sobre a decisão de se inscrever no concurso, a loira disse que as expectativas são as melhores e que acredita que novas oportunidades possam surgir a partir do Musa.

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios fotográficos. Para poder acompanhar mais sobre Nataly Gonçalves, basta seguir ela no seu Instagram @nahbast, onde possui mais de 17 mil seguidores.

Foram 25 musas eleitas para representar a beleza das torcedoras de todo o país. Elas receberão oficialmente suas faixas em um evento que será realizado no dia 27 de novembro e realizarão o ensaio fotográfico oficial com os uniformes das suas agremiações em um campo de futebol.

O Musa do Brasileirão recebeu 10574 cadastros para participação e contou com 540 candidatas, maior número desde 2013 quando o projeto passou a ser realizado de forma independente.