Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi dão as boas-vindas ao seu segundo filho, também adotado

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi se tornaram pais pela segunda vez. Após adotarem a primeira filha, o casal passa novamente pelo processo de adoção e recebe um novo membro na família.

Segundo a revista People, a família aumenta pouco mais de um ano após o casal adotar a primeira filha, em agosto de 2025. “Este verão, demos as boas-vindas à nossa doce filhinha, adotada. Estamos extremamente felizes em embarcar neste lindo próximo capítulo da maternidade e paternidade, com paz e privacidade”, escreveu a atriz, à época.

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O casal planeja mais filhos?

Em junho, a estrela de Stranger Things comentou sobre sua relação com a maternidade. Ao podcast Not Gonna Lie, ela disse que “não é que eu não queira” ter filhos biológicos e revelou que “sempre quis adotar”.

Ela contou que essa ligação vem desde a infância: “Toda vez que eu estava em casa, quando tinha uns 5 ou 6 anos, meus pais diziam: ‘Você tem suas bonecas’. Todas eram adotadas. Eu nunca tive nenhuma. E nunca fingi estar grávida”. “Adoção é amor”, completou. “Adoção é para sempre.”