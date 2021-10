'Me traiu 3 meses antes do casamento, no Natal e todas as vezes que ia pra Salvador', diz Pugliesi

Mesmo depois de tanto tempo, o término de Erasmo e Gabriela Pugliesi continua rendendo. Isso porque os motivos para o fim do casamento nunca foram esclarecidos e muitas hipóteses foram levantadas - entre as principais, a de traição. Mas, ao que tudo indica, a história por trás do fim do casal está vindo à tona: participando do reality A Fazenda, Erasmo deu uma versão para o término que parece não ter agradado nada a ex. As informações são do Gossip do Dia.

Em conversa com alguns peões, Erasmo disse que Pugliesi descobriu que ele foi numa despedida de solteiro no primeiro mês do relacionamento dos dois, em Salvador. “Ela pegou meu Instagram, viu uma conversa minha com esse brother, um papo de quatro anos atrás", afirmou, alegando que o casamento também já estava desgastado porque o casal não estava conseguindo ter filhos.

“A gente já estava fazendo a parte da inseminação artificial, que é o que a Ciência chegou mais perto de gerar um filho e o processo mais caro que tem, uma grana fazer isso”, explicou. Segundo Erasmo, a casa que os dois estavam investindo era “6 pau”. Sobre os boatos de que a traiu, ele negou e deixou claro que não é bissexual. “Até hoje dou risada dessa história, a galera é muito criativa”.

A OUTRA VERSÃO

Pugliesi, porém, afirma que a história é bem diferente do que o que foi contado pelo ex. "Despedida de solteiro no primeiro mês de namoro. MENTIRA! Se teve isso então tô sabendo só agora", afirma a influencer, contando que Erasmo a traiu diversas vezes.

"Me traiu 3 meses antes do nosso casamento, e em todas as vezes que ia pra Salvador. Me traiu no natal do ano passando enquanto eu tentava ter filho toda ferrada da cabeça. E tiveram outras coisas mais sujas que eu nem quero falar", disse a musa fitness, que ainda garante que ele não gastou nada para inseminação ou casa.

"Ele nem tinha que falar porque não gastou UM real. E tudo bem, tá tudo certo. Só não vem falar que A GENTE GASTOU". Pugliesi ainda garantiu que, caso ele minta novamente, ela irá se pronunciar. "E o que for aparecendo eu vou desmentindo. Bjs e paz".