MC Super Shock lança novo single "Midas"

O rapper MC Super Shock lança o novo single “Midas” nas plataformas digitais. Neste novo trabalho, o artista trabalha com o tempo, às voltas da vida, e o conceito africano de Sankofa, que seria a necessidade de olhar para o passado para construir o futuro. O single também vem acompanhado de um videoclipe, que conta com a direção do próprio artista, que assina pelo pseudônimo Saturação.

"Midas fala sobre o futuro, como nós seremos lembrados, os nossos sofrimentos, e a partir de todo esse entendimento, o que conseguimos tirar de bom e proveitoso. A importância de comemorarmos pequenas alegrias, e se dar a opção de desistir, porque nem todo caminho precisa ser sofrido", descreve Super Shock.

O single marca o início de uma série de lançamentos do MC que estão agendados para o segundo semestre de 2023. As músicas integram o projeto de EP "Tipo Banzeiro", que contará com 4 faixas, participações especiais, e um mini-doc registrando todo o processo criativo de Super Shock.

Com 12 anos de carreira, o rapper iniciou aos 15 anos de idade. Ao longo dessa história na música lançou trabalhos como “Dadinho”, “Quando o Coração Parte Mais Alto”, “Brio” e “Estorvo”, além de parcerias com artistas como Nic Dias e Yanna MC. O início ocorreu em 2011, no Estado do Amapá. Posteriormente, MC Super Shock também se consolidou na capital paraense.

O MC já passou por grandes festivais de música. No ano passado se apresentou no Festival Psica, Festival Baixãopressô (PA) e Afropunk (BA), Serasgum (PA), Festival Até o Tucupi (AM) (2022), Encontro Nacional para Adiar o Fim do Mundo (RJ), organizado pela plataforma PerifaConnetion em colaboração de ativistas, organizações e movimentos de mais de 14 estados brasileiros e em diferentes eixos. Outro show foi no MPB Festival (PA) (2022) quando abriu o show do rapper Emicida.

“Midas” tem letra e a voz de Mc Super Shock, com backing vocal de Arthur da Silva e Ana Paula Feio. Participações de Binho (Saxofone), Arthur da Silva e DK (baixo), Luany Guilherme (Flauta), e Navi Beatz (beat). Na mixagem e masterização Moraes Mv e Dk. A produção audiovisual é de Saturação.