Matuê disponibiliza colar com o próprio sangue em troca da alma de fãs

Em uma ação que tem movimentado as redes sociais, Matuê vem dando pistas de novidades por vir. Há algumas semanas, os fãs notaram que o artista vem insinuando uma temática vampiresca, possivelmente envolvendo seus próximos trabalhos. Matuê passou a usar filtros de olhos vermelhos nos stories do Instagram, fez publicações enigmáticas com emojis de morcegos e sangue, além de mensagens misteriosas. A última novidade é a página inicial de sua produtora, 30praum, na Internet, que mudou de cara com uma ação que promove a venda de um colar com seu próprio sangue. O pagamento? A alma dos fãs.

As ações do artista foram se intensificando. Na segunda-feira (02), todos os vídeos de fundo das músicas do Matuê no Spotify apareceram com um detalhe inusitado, sangue escorrendo, gerando repercussão entre os fãs, que começaram a especular sobre um possível lançamento. Já na madrugada de quarta-feira (04), o artista postou um vídeo nos stories, apagado poucas horas depois, onde tirava sangue sem comentar o motivo.

Matuê arquivou seus posts no Instagram e atualizou o site da 30praum, deixando apenas a página de entrada em que ele oferece um colar exclusivo para alguns fãs em troca de suas almas. Ao concordarem com o preço, os fãs também precisam concordar com alguns termos e condições de cessão da alma.