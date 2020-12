Mariana Goldfarb encerra o ano com declaração a Cauã Reymond

A modelo Mariana Goldfarb usou as redes sociais no último dia de 2020 para se declarar para o marido, Cauã Reymond. "Meu amor. Eu amo você!", escreveu ela na legenda da foto em que aparece abraçada com o ator.

Os seguidores da apresentadora no Instagram elogiaram o casal. "Lindos!", "quanta vida" e "surra de beleza!" foram alguns dos comentários deixados pelos internautas no post.