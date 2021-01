Marcelo Serrado é nomeado diretor artístico da Fundação Cidade de Artes do RJ

O ator Marcelo Serrado é o mais novo diretor da Fundação Cidade de Artes, centro de valorização cultural localizado no Rio de Janeiro. A indicação veio por meio do prefeito da capital carioca, Eduardo Paes. A informação foi confirmada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, nesta quinta-feira (21).

Ao aceitar assumir a fundação, Serrado dá um passo à frente para mudança no relacionamento com a classe artística que a prefeitura do Rio vem assumindo, já que o gestor municipal, de Marcelo Crivella, não possuía uma boa relação com parte dos realizadores culturais da região.

Uma administração democrática, plural e com diversidade são os desejos do mais novo diretor artístico. “Idealizamos a questão da Cidade das Artes, priorizando o acesso da população, com uma programação de qualidade, múltipla e que se comunique com os cariocas, fluminenses e visitantes”, afirma Marcelo.

Serrado quer dar oportunidade aos jovens da periferia de estudar música, se aperfeiçoarem e, por fim, ter uma profissionalização a nível de espetáculos.

Para realizar o tal feito, a escola musical oferecerá aos alunos um teatro de câmara, com 438 lugares, para músicos recém-formados e cantores líricos apresentarem os seus trabalhos.

“[Terá] Uma ópera por ano, musicais, dança e shows na Grande Sala, um teatro com mais de mil lugares, equipado e com estrutura técnica. Vamos mostrar nesse palco, além de artistas consagrados, novas equipes criativas e técnicas da cena teatral e das artes. A melhor acústica da América Latina e a quinta acústica do mundo, esses artistas vão usufruir disso”, prometeu Marcelo.