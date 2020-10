Marcelo Adnet fala pela primeira vez sobre acusações contra Melhem

Marcelo Adnet quebrou o silêncio e usou suas redes sociais no último sábado, 24, para prestar apoio às vítimas de assédio do comediante Marcius Melhem, entre elas a ex-esposa Dani Calabresa, que acusou o ex-colega do Zorra Total no fim de 2019.

Sobre a matéria de Mônica Bérgamo na Folha de SP: todo meu apoio e solidariedade às vítimas! — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) October 24, 2020

"Sobre a matéria de Mônica Bérgamo na Folha de S.Paulo: todo meu apoio e solidariedade às vítimas", escreveu Adnet, que vinha sendo cobrado a dar um posicionamento sobre o caso.

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, no sábado passado, a advogada das vítimas, Mayra Cotta, revelou que Melhem trancava as atrizes, as agarrava e tentava beijá-las à força.

Após a exibição da matéria, outros ex-globais como Gregorio Duvivier e José de Abreu também se pronunciaram. "Parabéns a Mônica pela matéria, e toda solidariedade às vítimas", escreveu Duvivier no Twitter. "Tava estranha mesmo sua demissão sem sentido... que coisa horrível", comentou Abreu.